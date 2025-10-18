مدیرعامل هلال احمر بوشهر: ۴۰۰ دوره آموزش امدادی در استان برگزار شد

احسان ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده دورههای آموزشی در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با تلاش معاونت آموزش و پژوهش و همکاری مربیان و کارشناسان توانمند، در این مدت بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی در سطوح مختلف عمومی و تخصصی در سطح استان برگزار شده است.
وی افزود: در حوزه آموزشهای همگانی، ۸۹ دوره کمکهای اولیه برای ۲ هزار و ۳۶۴ نفر، ۸۶ دوره مخاطرات طبیعی برای ۲ هزار و ۳۶۲ نفر، ۸۸ دوره آموزشی مبتنی بر نیاز محلی ویژه ۲ هزار و ۱۵۷ نفر و ۸۰ دوره آموزشی ویژه خانههای هلال برای هزار و ۸۲۶ نفر در شهرستانهای مختلف برگزار شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر ادامه داد: همچنین در بخش آموزشهای تخصصی، تاکنون ۷۱ دوره پیشنیاز تخصصی و تخصصی پایه برای ۲ هزار و ۱۳۵ نفر برگزار شده است. این در حالی است که سهمیه مصوب استان برای کل سال جاری تنها ۶۰۰ نفر بوده و تحقق این میزان آموزش تا پایان مهرماه نشاندهندهی رشد چشمگیر و استقبال گسترده از دورههای تخصصی است.
ایزدپناه با قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پژوهش جمعیت هلالاحمر استان بوشهر و همچنین باشگاه مربیان این استان اظهار داشت: توسعه آموزشهای همگانی و تخصصی، گامی مؤثر در ارتقای تابآوری جامعه و افزایش آمادگی نیروهای امدادی در برابر حوادث و بحرانهاست.
