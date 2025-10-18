  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۳

مدیرعامل هلال احمر بوشهر: ۴۰۰ دوره آموزش امدادی در استان برگزار شد

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از برگزاری ۴۰۰ دوره آموزش امدادی در استان طی نیمه نخست امسال خبر داد.

احسان ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده دوره‌های آموزشی در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با تلاش معاونت آموزش و پژوهش و همکاری مربیان و کارشناسان توانمند، در این مدت بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی در سطوح مختلف عمومی و تخصصی در سطح استان برگزار شده است.

وی افزود: در حوزه آموزش‌های همگانی، ۸۹ دوره کمک‌های اولیه برای ۲ هزار و ۳۶۴ نفر، ۸۶ دوره مخاطرات طبیعی برای ۲ هزار و ۳۶۲ نفر، ۸۸ دوره آموزشی مبتنی بر نیاز محلی ویژه ۲ هزار و ۱۵۷ نفر و ۸۰ دوره آموزشی ویژه خانه‌های هلال برای هزار و ۸۲۶ نفر در شهرستان‌های مختلف برگزار شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر ادامه داد: همچنین در بخش آموزش‌های تخصصی، تاکنون ۷۱ دوره پیش‌نیاز تخصصی و تخصصی پایه برای ۲ هزار و ۱۳۵ نفر برگزار شده است. این در حالی است که سهمیه مصوب استان برای کل سال جاری تنها ۶۰۰ نفر بوده و تحقق این میزان آموزش تا پایان مهرماه نشان‌دهنده‌ی رشد چشمگیر و استقبال گسترده از دوره‌های تخصصی است.

ایزدپناه با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر و همچنین باشگاه مربیان این استان اظهار داشت: توسعه آموزش‌های همگانی و تخصصی، گامی مؤثر در ارتقای تاب‌آوری جامعه و افزایش آمادگی نیروهای امدادی در برابر حوادث و بحران‌هاست.

