اولین کورت اسکواش شرق مازندران در بهشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر یلا، معاون عمرانی فرمانداری بهشهر پیش از ظهر شنبه در آئین افتتاح این کورت گفت: سلامت شهروندان و ایجاد نشاط اجتماعی از اهداف اصلی ما در حوزه ورزش است. توجه به ورزش‌های نوپا مانند اسکواش که از خانواده راکتی به شمار می‌رود، باید از پایه در مدارس گسترش یابد. افتتاح اولین کورت اسکواش درون مدرسه‌ای در استان مازندران گام مهمی در اجرایی شدن این هدف است.

فرشید قدمی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهشهر، نیز ضمن تشکر از مسئولین آموزش و پرورش، افتتاح اولین کورت اسکواش در شرق مازندران و دومین کورت درون مدرسه‌ای کشور را گامی مهم در توسعه این ورزش در بهشهر عنوان کرد.

وی‌افزود: این افتتاح نشان‌دهنده توجه جدی به ورزش اسکواش در شهرستان و استان است.

سیدمحمد محمدی، رئیس هیئت اسکواش شهرستان بهشهر، نیز از تمامی افرادی که در راه‌اندازی این کورت همکاری کردند قدردانی کرد

وی گفت: امیدواریم با همکاری مهندس قدمی، رئیس اداره ورزش و جوانان بهشهر و مهندس جعفری، رئیس هیئت اسکواش استان مازندران، این ورزش در شهرستان بهشهر به سطح مطلوبی برسد.