اوجاقی: «قهرمان شهر» چهارم را با یک میلیون نفر برگزار خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اوجاقی امروز (شنبه ۲۶ مهر) و همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی در نشست خبری به تشریح و تدوین برنامه های ورزش شهروندی در سال جاری پرداخت.

وی در آغاز این نشست گفت: وظیفه و رسالت اصلی ما ترویج ورزش شهروندی است، متولی ورزش قهرمانی و مسائل فنی با نهاد دیگری است، ترویج ورزش شهروندی و فرهنگ سازی در این زمینه هم بدون رسانه ممکن نیست.

اوجاقی با تاکید بر اهداف و رسالت های سازمان ورزش شهرداری ادامه داد: وقتی شهروندان از موضوعی با خبر می شوند، می توانند پیگیر آن باشند و برای مشارکت اقدام کنند، خود من وقتی در دوره قهرمانی بودم از برخی امکانات و برنامه ها بی اطلاع بودم و غبطه می خوردم به کشورهایی که امکانات دارند.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که شهر ما امکانات خوبی دارد و فقط باید اطلاع رسانی لازم و به موقع از آن صورت بگیرد، البته با در نظر گرفتن اینکه شاید همه نتوانند از امکانات بهره ببرند، رویدادهایی مانند قهرمان شهر را تعریف کردیم تا همه موقعیت و امکان مشارکت و بهره مندی از امکانات را پیدا کنند.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران تصریح کرد: این سازمان از ٢ طریق «زیرساخت ها» و «رویدادها و همایش ها» به مردم خدمات می دهد.

وی با اشاره به هفته تربیت بدنی به چند اقدام صورت گرفته و اخبار مربوط به آنها اشاره داشت و گفت: در مورد مجموعه هایی که سال ها از عمر آنها گذشته بود، اقدام به بازسازی صورت گرفته و به زودی از آنها رونمایی می شود. اینها از این پس جزو مجموعه های فاخر ما هستند در حالیکه پیش از این قابلیت استفاده نداشتند.

اوجاقی افزود: چهارمین دوره «قهرمان شهر» با یک تفاوت نسبت به دوره قبل برگزار می شود، در ٣ دوره قبل تنها رشته های تخصصی حضور داشتند اما در این دوره رشته های تفریحی - ورزشی را هم در کنار رشته های تخصصی قرار داده ایم.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با بیان اینکه رقابت های قهرمان شهر به مراحل پایانی نزدیک است، گفت: امیدواریم پرونده مسابقات تا پایان آبان و نهایت در آذر بسته شود چون نباید به فصل سرما بخورد.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه معلولان هم رویداد پاراقهرمان شهر را داشتیم، بر فعالیت در حوزه ورزش های بومی و زورخانه ای هم تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران تاکید کرد: دنبال این هستیم اگر چند میلیون نونهال و نوجوان در تهران است، به سمت ورزش گرایش پیدا کنند. این اقدام‌ ‌با همراهی والدین انجام می شود، اینجا اهمیت مقوله فرهنگی بیشتر مشخص می شود در حالیکه گاهی بعضی اخبار در مورد برخی چهره ها، فضا را بر هم می زند در حالیکه اگر از نزدیک با قهرمانان ارتباط داشته باشیم، مشخص می شود آنها زندگی چهارچوب داری دارند.

وی در این زمینه ادامه داد: بخشی از وظیفه ما این است که واقعیت زندگی آنها یعنی اعتقاد و اخلاق مداری شان را نشان دهیم. اگر ورزشکاری در مراسم پیاده روی اربعین شرکت می کند، با میل خودش است. قهرمانانی که مدال های بزرگ می گیرند قطعا افرادی معتقد هستند. اگر ما برنامه ای برای تقدیر می گذاریم یا ورزشکاران مان را راهی سفر اربعین می کنیم، به این دلیل است که آنها الگوی نونهالان و نوجوانان ما هستند.

اوجاقی در بخش پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد مشارکت مردمی در این دوره قهرمان‌ شهر گفت: تعداد رشته های ما در دوره اول تا سوم‌به ترتیب ۸، ۱۰ و ۱۵ رشته در بخش مردان و زنان بود. با یک‌چالش هایی مواجه بودیم که برای برطرف شدنش اینگونه اقدام‌ کردیم که هر کسی که مسابقه داد، ثبت نام او صورت گرفت. در رشته های تخصصی هم سهمیه را ملاک قرار دادیم.

وی در این زمینه ادامه داد: سامانه باید اطلاعات دقیق را ارایه بدهد، بارگذاری یکسری اطلاعات به تعویق افتاده است، منتظر انجام‌نهایی کار هستیم تا آمار شرکت کنندگان در این‌ دوره قهرمان شهر نهایی و مشخص شود، فقط اینکه پیش بینی می کنم یک میلیون نفر شرکت کننده داشته باشیم.

اوجاقی درباره آخرین شرایط ساخت سه ورزشگاه که پیش از این وعده داده شده بود، گفت: از حیث سرانه ورزشی در تهران وضعیت خوبی داریم اما با استانداردهای جهانی فاصله داریم، به طوریکه این سرانه در تهران ۹۷ سانتیمتر است، در حالیکه در دنیا نزدیک به ۲ متر است. این سه ورزشگاه اینگونه بود که باید ابتدا زمینش مشخص شود و با کمک سرمایه‌گذار ساخته شوند. چند زمین معرفی شده‌اند که البته هنوز قابلیت لازم را از نظر ما ندارند. در این میان استفاده بهینه از مجموعه‌های فعلی نیز خیلی مهم است. پس ما دو برنامه داریم؛ به‌روزرسانی مجموعه‌های فعلی و همچنین افزایش سرانه ورزشی در تهران. در خصوص سه ورزشگاه نیز پیگیری‌هایی درخصوص زمین‌های مورد نیاز آنها در حال انجام است.

اوجاقی در این باره ادامه داد: این ورزشگاه‌ها و مجموعه از طریق سرمایه‌گذار ساخته خواهد شد. شهردار تهران یک نگاه عمیق به ورزش دارد و حامی ورزش است، اما موضوع این است که ابتدا باید تمام زمین انجام شود که این مسائل خاص خودش را دارد. تمام سعی مان این است که تا پایان این دوره بحث ساخت آنها را داشته باشیم.

وی در مورد مناسب سازی اماکن برای برگزاری پاراقهرمان شهر گفت: پاراقهرمان شهر یک‌ رویداد است که در ۱۶ رشته و کلاس های مختلف تعریف شده است، در مورد اماکن آنها دو دیدگاه وجود دارد مبنی بر اینکه اماکن اختصاصی داشته باشند یا در اماکن عمومی و در کنار دیگر افراد پیکیر فعالیت های شان باشند.

وی در مورد میزبانی ایران برای بازی های اسلامی و شرایط ورزشگاه های پایتخت گفت: برای این میزبانی مذاکره ای میان ‌کمیته و شهردار تهران انجام شد که می خواهند میزبان ‌بازی های ۲۰۲۹ شوند، آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران‌ قبول کردند، در واقع کمیته با توجه به اعلام امادگی شهرداری تهران، آمادگی خود را برای میزبانی اعلام کرده است.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با برنامه های مورد نظر برای بهبود شرایط در راستای وارد شدن ورزش به سبد خانواده ها مطرح شد، گفت: مسایل اقتصادی و فرهنگ‌سازی در کاهش ورزش در سبد خانواده ها تاثیر داشته است، ما در هر دو مورد نسبت به دیگر ارگان ها بهتر جلو رفته ایم، از لحاظ تعرفه هم نسبت به نرخ دولتی رقم های بهتری داریم. در سازمان ورزش، ورزش هدف اصلی نیست بلکه اهداف والاتر مانند مانند استعدادیابی، رسیدن به شور اجتماعی و... دنبال می کنیم، خیلی ها قبلا ورزش می کردند اما بعد از حضور در رویدادهای جمعی ما دوباره ورزش را دنبال کرده اند، برگزاری رویدادهایی مانند قهرمان شهر در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

«پس از برگزاری رویدادهای سال گذشته تحت عنوان قهرمان شهر برخی کارشناسان و منتقدان معتقد بودند که آمار شرکت کنندگان در این رویدادها غیرواقعی و ساختگی هست. تغییرات اعمال شده در برگزاری قهرمان شهر چهارم به خاطر این موضوع بوده است؟» اوجاقی در پاسخ به این پرسش به توضیحاتی که در بخش ابتدایی پرسش و پاسخ خبرنگاران ارائه کرد، اشاره داشت و گفت: افرادی ثبت نام می کردند اما دسترسی به انها سخت بود، پاسخ نمی دادند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم مسابقات را برگزار کنیم و بعد نام‌نویسی ها صورت بگیرد، بر اساس امار ، تعداد شرکت کنندگان را مشخص می کنیم.