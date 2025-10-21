اوجاقی: ۲۸۹ مجموعه ورزشی طی ۴ سال اخیر بازسازی شده است

گزارش خبرگزاری مهر، حسین اوجاقی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران در سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت هفته ورزش و تربیت بدنی، اظهار کرد: هرچه در روزش سرمایه گذاری شود سه برابر آن را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت همبستگی ملی خواهیم دید.

وی افزود: ما وظیفه داریم روح جوانمردی را که در ورزش پهلوانی ریشه دارد، تقویت کنیم. توسعه تربیت بدنی و تقویت منش ورزش باید در متن سیاست‌های ورزش قرار بگیرد.

اوجاقی ابراز امیدواری کرد که با تلاش مدیریت شهری به این نقطه برسیم که ورزش به عنوان سبک زندگی مورد توجه قرار بگیرد و تهران شهری ورزش محور شود.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران با تأکید بر اینکه صنعت ورزش اقتصاد برخی کشورها را تحت تأثیر قرار داده است، یادآور شد: این کشورها با دریافت میزبانی مسابقات ورزشی، اقتصاد خود را تقویت می‌کنند.

وی با بیان اینکه اقداماتی در حوزه زیرساخت‌های ورزشی شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: در طول این چهار سال ۵۵ مجموعه ورزشی را راه اندازی کردیم و ۵۴ مجموعه نیز در دست احداث است. مجموعه‌هایی نیز در دست بازسازی قرار دارد. در مجموع ۲۸۹ مجموعه ورزشی در طول این چهار سال بازسازی شده است.

اوجاقی با اعلام اینکه قهرمان شهر یک رویداد کلی نیست بلکه یک واژه خاص است، تصریح کرد: توجه ویژه به اقشار خاص از جمله معلولان و جانبازان در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. تقویت ورزش‌های پهلوانی نیز مورد توجه قرار گرفته که در همین راستا پهلوان شهر در حال شکل گیری است.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به ۶۶ اکیپ ۶ نفره در میادین اصلی شهر، بوستان‌ها و ایستگاه‌های مترو برای برگزاری مسابقات اظهار کرد: افرادی که در مسابقات شرکت می‌کردند، می‌توانستند برای شرکت در قهرمان شهر ثبت نام کنند.

وی با تأکید بر اینکه برخی مجموعه‌ها اگر مورد رسیدگی قرار نگیرند در آستانه تعطیلی قرار می‌گیرند، از حمایت‌های شورای شهر در اختصاص اعتبارات برای اجرای برنامه‌های مختلف و بازسازی مجموعه‌ها تقدیر کرد.