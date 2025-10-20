جریمه ۱۵۰ هزار تومانی در انتظار خودروهای با چراغ زنون و غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، لامپ‌های زنون که روزگاری به‌عنوان یک فناوری نوین در سیستم روشنایی خودروها مطرح شدند، به دلیل استفاده غیرمجاز برخی افراد از این فناوری، مشکلات ایمنی تازه‌ای در راه‌ها و معابر ایجاد کرده‌اند. متأسفانه در سال‌های اخیر، استفاده از چراغ‌های زنون و LED غیرمجاز و پرنور به شدت افزایش یافته و به معضل جدی برای رانندگان تبدیل شده است.

شدت نور چراغ‌های زنون غیرمجاز می‌تواند باعث کورشدن و خیرگی موقت چشم راننده مقابل به مدت چند ثانیه شود. این پدیده خطرناک در خیابان‌ها و معابر شهری و مناطق کم‌نور، خطر انحراف ناگهانی خودرو و ایجاد تصادفات زنجیره‌ای را به شدت افزایش می‌دهد.

از دیگر مشکلات استفاده غیرمجاز از لامپ‌های زنون و LED، تغییر رنگ چراغ‌ها است. برخی رانندگان برای زیبایی خودرو از چراغ‌های رنگی یا مه‌شکن‌های آبی و سفید در عقب خودرو استفاده می‌کنند؛ اما این امر نه تنها باعث اذیت دید رانندگان دیگر می‌شود، بلکه کارکرد اصلی چراغ‌ها به عنوان علائم هشداردهنده ایمنی را نیز مختل می‌کند. به عنوان مثال، چراغ عقب باید همیشه قرمز باشد، تغییر این رنگ به رنگ‌های دیگر می‌تواند منجر به سوءتفاهم در ترافیک و خطرات جدی شود.

سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تخلف استفاده از چراغ‌های زنون و الوان اظهار داشت: استفاده از نورافکن‌ها، چراغ‌هایی با نور خیره‌کننده یا رنگ‌های غیرمجاز، همچنین چراغ‌های سفید در عقب و چراغ‌های قرمز در جلو وسیله نقلیه، تخلف محسوب می‌شود و برابر قانون، رانندگان متخلف به جریمه ۱۵۰ هزار تومانی محکوم خواهند شد.

وی تاکید کرد: برخلاف برخی تخلفات رانندگی مثل عدم معاینه فنی که مشمول محدودیت زمانی یا تعداد مشخصی از جریمه‌ها در بازه‌ای معین هستند، استفاده از چراغ‌های زنون و سیستم‌های روشنایی غیرمجاز مشمول چنین محدودیتی نمی‌شود. این بدان معناست که رانندگان متخلف ممکن است در طول شبانه‌روز، بارها و توسط مأموران مختلف راهنمایی و رانندگی در نقاط گوناگون جریمه شوند.

سرهنگ کشیر در ادامه گفت: برخی شرکت‌های معتبر و مشهور خارجی در تولید خودرو از چراغ‌های زنون استاندارد استفاده می‌کنند که هیچ‌گونه خطری برای دید و بینایی رانندگان مسیر مخالف ندارند. اما متأسفانه تعداد کمی از رانندگان از چراغ‌های زنون غیرمجاز و غیر استاندارد بهره می‌برند که باعث آزار و اذیت بینایی رانندگان مقابل می‌شود. برخورد پلیس با این موارد در چارچوب قوانین و مقررات به صورت جدی انجام می‌شود.