به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا با اعلام اجرای مرحله جدید طرح ضربتی کنترل سیستم روشنایی وسایل نقلیه در جاده‌های کشور اظهار داشت: در کنار اجرای طرح اصلاح و بهبود وضعیت روشنایی محورهای مواصلاتی کشور، طرح ویژه برخورد با خودروهایی که از چراغ‌های زنون، هدلایت و سایر نورهای خیره‌کننده استفاده می‌کنند نیز به‌صورت سراسری اجرا شد.

وی افزود: متأسفانه در ماه‌های اخیر، برخی رانندگان اقدام به تعویض غیراستاندارد چراغ خودرو و استفاده از نورهایی کرده‌اند که به‌شدت موجب اختلال در دید رانندگان مقابل می‌شود. این نورهای تند و زننده، در تاریکی شب باعث کوری مقطعی راننده مقابل می‌شود و در بسیاری از موارد، زمینه‌ساز تصادف‌های شدید بوده است. در ویدئویی که اخیراً منتشر شد، نمونه‌ای مستند از وقوع حادثه‌ای بر اثر استفاده از همین چراغ‌های خیره‌کننده مشاهده شد.

رئیس پلیس راه کشور با تأکید بر اینکه استفاده از این چراغ‌ها نوعی تغییر غیرمجاز در وضعیت فنی وسیله نقلیه محسوب می‌شود، تصریح کرد: همکاران بنده در سراسر کشور ضمن شناسایی و برخورد با رانندگان متخلف، نسبت به توقیف وسیله نقلیه و الزام به اصلاح سیستم روشنایی آن اقدام کرده‌اند. تنها در مدت پنج روز گذشته، بیش از ۴۸ هزار و ۵۰۰ راننده متخلف در محورهای مواصلاتی کشور کنترل و با آنان برخورد قانونی صورت گرفته است.

وی توضیح داد: ماهیت این طرح ایجاب می‌کند که کنترل‌ها در شرایط تاریکی و زمان استفاده از سیستم روشنایی خودرو انجام شود؛ بنابراین مأموران پلیس راه در محورهای مختلف کشور از ابتدای اجرای طرح (شنبه ۱۹ مهرماه) تا صبح امروز (۲۴ مهرماه) عملیات گسترده‌ای در شب‌هنگام اجرا کردند. نتایج نشان داد که بخشی از این رانندگان، با بی‌توجهی به استانداردهای فنی، با چراغ‌های غیرمجاز موجب برهم زدن تعادل بصری رانندگان مقابل و ایجاد ناامنی در جاده‌ها شده‌اند.

سرهنگ کرمی‌اسد ضمن هشدار جدی به دارندگان خودروها تأکید کرد: استفاده از چراغ‌های زنون، هدلایت و نورهای خیره‌کننده تحت هر شرایطی ممنوع است و پلیس با هیچ توجیهی در این زمینه مسامحه نخواهد کرد. متخلفان علاوه بر توقیف خودرو و اصلاح فنی اجباری، مشمول اعمال قانون و جریمه نقدی خواهند شد. این تخلف به‌دلیل آثار مخرب آن بر ایمنی عمومی، از مصادیق خط قرمز پلیس راه محسوب می‌شود.

وی افزود: برخی رانندگان به اشتباه تصور می‌کنند این چراغ‌ها میدان دیدشان را افزایش می‌دهد؛ اما واقعیت این است که این کار، به قیمت نابینایی لحظه‌ای راننده مقابل و وقوع حادثه تمام می‌شود. امنیت در جاده با خودخواهی و ناآگاهی سازگار نیست.

رئیس پلیس راه کشور در پایان خاطرنشان کرد: به تمامی رانندگان هشدار می‌دهیم که از هرگونه تغییر در سیستم روشنایی خودرو خودداری کنند. مأموران پلیس در محورهای برون‌شهری و بین‌استانی، این تخلف را به‌صورت شبانه‌روزی رصد و با متخلفان به‌شدت برخورد خواهند کرد. از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده خودروهای دارای چراغ‌های خیره‌کننده، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.