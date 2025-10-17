به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله نادری امروز جمعه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: خودروهایی که چراغهایشان از حالت استاندارد خارج شده باشد، توقیف و اعمال قانون خواهند شد.
وی گفت: چراغهای «زنون»، «الوان»، «الایدیهای» رنگی و چراغهایی که از حالت استاندارد کارخانهای خارج شدهاند، علاوه بر ایجاد خیرگی برای رانندگان مقابل، میتوانند زمینهساز بروز تصادفات خطرناک شوند.
رئیس پلیسراه لرستان، تصریح کرد: به همین دلیل، از رانندگان عزیز درخواست میشود دراسرعوقت نسبت به بازگرداندن چراغهای خودرو به حالت استاندارد اقدام کنند.
