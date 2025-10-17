  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

هشدار پلیس‌راه لرستان؛ خودروهای با چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند

خرم‌آباد - رئیس پلیس‌راه لرستان هشدار داد: خودروهایی که چراغ‌هایشان از حالت استاندارد خارج شده باشند، توقیف و اعمال قانون خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله نادری امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: خودروهایی که چراغ‌هایشان از حالت استاندارد خارج شده باشد، توقیف و اعمال قانون خواهند شد.

وی گفت: چراغ‌های «زنون»، «الوان»، «ال‌ای‌دی‌های» رنگی و چراغ‌هایی که از حالت استاندارد کارخانه‌ای خارج شده‌اند، علاوه بر ایجاد خیرگی برای رانندگان مقابل، می‌توانند زمینه‌ساز بروز تصادفات خطرناک شوند.

رئیس پلیس‌راه لرستان، تصریح کرد: به همین دلیل، از رانندگان عزیز درخواست می‌شود دراسرع‌وقت نسبت به بازگرداندن چراغ‌های خودرو به حالت استاندارد اقدام کنند.

    • GB ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۵
      کار خوبی هست ،داشتیم در شب جاده میرفتیم خودرو از روبرو میامد ولی ما فکر میکردیم دارد میرود ،نگو چراغهای جلویش را قرمز کرده بود،

