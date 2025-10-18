۳ ایراد اساسی به انتخابات تناسبی برای شورای شهر

پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری انتخابات تناسبی شورای شهر تهران و اینکه این نوع انتخابات چه اثرات سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: این انتخابات نکات قوت و ضعف زیادی دارد و به طور کلی بر محوریت تقویت احزاب در کشور مد نظر قرار گرفته است و کاندیداها طی فرایند احزاب فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: در این نوع انتخابات موضوع مستقلین به صورتی است که همانند یک حزب در نظر گرفته می‌شوند و به عبارتی در این نوع از انتخابات جایی برای مستقلی نیست و همه باید زیر نظر احزاب فعالیت کنند که این مسئله یک اشکال وارده به انتخابات تناسبی است.

این عضو شورای شهر تهران گفت: دومین مسئله و مشکل در مورد انتخابات تناسبی این است که این انتخابات به صورت پایلوت قرار است از انتخابات شورای شهر تهران اجرا شود در حالی که به نظرم باید از انتخابات کوچک‌تری اجرا شود تا نقاط ضعف آن رفع شود چرا که در غیر این صورت می‌تواند پیامدهای بزرگی را به همراه داشته باشد.

نایب رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: سومین نقطه ضعف انتخابات تناسبی، تمام الکترونیک برگزار شدن آن است و با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم در این زمینه وجود ندارد به نظر می‌رسد که وقوع اتفاقاتی مانند تقلب در انتخابات کام همه را تلخ کند و این جزو نگرانی‌های جدی است همچنین از آنجا که ناظرین ورزیده مانند شورای نگهبان در مورد این انتخابات وجود ندارد این نگرانی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه انتخابات تناسبی برای مجلس مناسب‌تر از شورا است، گفت: انتخابات تناسبی در شورای شهر تهران سبب می‌شود که بی‌ثباتی در اداره کار و تضعیف خدمات در شهر ایجاد شود چرا که چندگانگی در شورای شهر ایجاد خواهد کرد. همچنین مدیریت بی‌ثبات و لرزان برای شهر ایجاد می‌کند.

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حضور همه گرایشات فکری در صحن شورا یکی از نقاط مثبت برگزاری انتخابات تناسبی است گفت: پیشنهاد من این است که انتخابات تناسبی از یک جز کوچک‌تر و به طور مثال از مجلس اجرا شود که اشکالات آن مشخص و منجر به اتفاقات مثبت باشد چرا که اگر اول و به صورت پایلوت برای انتخابات شورای شهر اجرا شود، با مشکل جدی مواجه می‌شویم. همچنین این احتمال وجود دارد که برای همیشه امکان برگزاری انتخابات تناسبی از بین رود و تفکر انتخابات تناسبی از کشور رخت ببندد.