زیرساخت برگزاری انتخابات تناسبی فراهم است

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح تناسبی شدن انتخابات تهران، اظهار داشت: در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس برخی از نمایندگان پیشنهاد دادند که انتخابات مجلس تهران به صورت تناسبی برگزار شود. تناسبی شدن انتخابات مجلس باعث می‌شود که در حوزه انتخابیه تهران همه طیف‌ها در مجلس کرسی داشته باشند، البته افرادی هم که به صورت منفرد کاندیدا شوند، در صورتی که جزو ۳۰ نفر اول باشند، به مجلس راه پیدا می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات تناسبی مجلس در کدام یک از حوزه‌های انتخابیه قابلیت اجرا دارد، گفت: انتخابات تناسبی در حوزه‌های انتخابیه‌ای قابلیت اجرا دارد که رقابت در آن بر سر بیش از دو کرسی باشد که در مجلس تصویب شد که فعلاً فقط در حوزه انتخابیه تهران انتخابات به صورت تناسبی برگزار شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی حداکثری است، به این معنا که هر فردی که بیشترین رأی را بیاورد، به مجلس راه می‌یابد و در ادوار مختلف مشاهده کردیم که فقط نامزدهای یک لیست به مجلس راه می‌یابند و نمایندگان تهران در مجلس در هر دوره‌ای یا به کل اصولگرا یا به کل اصلاح طلب هستند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی درباره روش اجرای طرح انتخابات تناسبی در تهران، توضیح داد: با انتخابات تناسبی، نمایندگان تهران در مجلس دیگر از لحاظ حزبی و سیاسی یکدست نخواهند بود و هر لیست به تناسب آرایی که کسب می‌کند، در مجلس کرسی به دست می‌آورد. برای مثال اگر لیستی ۷۰ درصد آرای مأخوذه را به دست آورد، ۷۰ درصد کرسی‌های حوزه انتخابیه مجلس را به خود اختصاص می‌دهد و لیست‌های بعدی ۳۰ درصد کرسی‌ها را خواهند داشت.

جوکار تاکید کرد: ذکر این نکته هم مهم است که حقوق افرادی هم که به صورت منفرد کاندیدا شوند، حفظ خواهد شد و اگر فردی به صورت منفرد در حوزه انتخابیه تهران کاندیدا شود و رأی حداکثری را کسب کند، حق نمایندگی برای وی محفوظ است. بر این اساس اگر طرح تناسبی شدن انتخابات تهران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شود، ترکیبی از الگوی نظام انتخابات حداکثری و تناسبی در تهران اجرا خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس علی رغم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چند بار بر مصوبه خود برای برگزاری انتخابات تناسبی در تهران اصرار کرد، گفت: دلیل اصرار مجلس بر این مصوبه آن است که ما معتقدیم برگزاری انتخابات تناسبی باعث افزایش مشارکت مردم خواهد شد و از سوی دیگر چون جریان‌های مختلف می‌دانند به تناسب رأی خود در مجلس کرسی خواهند داشت، رقابت انتخاباتی هم افزایش می‌یابد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: ما معتقدیم زیرساخت‌های برگزاری انتخابات تناسبی در تهران فراهم است، اما هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید این مصوبه باعث ایجاد تبعیض می‌شود و باید نظام انتخاباتی در کل کشور یکسان باشد، نه اینکه تهران تناسبی و سایر حوزه‌های انتخابیه حداکثری باشد. در حالی که حرف ما آن است که ترکیبی از الگوی نظام انتخابات حداکثری و تناسبی در تهران اجرا خواهد شد و کاندیدای منفرد اگر رأی حداکثری بیاورد، راهی مجلس می‌شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نه تنها برگزاری انتخابات تناسبی در تهران باعث تبعیض نمی‌شود، بلکه برای برقراری و تحقق عدالت باید انتخابات در حوزه‌هایی مانند تهران که نمایندگان زیادی دارد، به صورت تناسبی برگزار شود. روش اجرای این طرح هم دشوار نیست و به این صورت است که در تهران ۳۰ کرسی نمایندگی مجلس وجود دارد که بین فهرست‌ها و لیست‌های مختلف به نسبت آرای مأخوذه توزیع می‌شود.