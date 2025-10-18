به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، بوتیک هنر ایران در پاییز امسال با مجموعهای از اجراهای نمایشی، نشستهای نقد و بررسی و آغاز دور تازهای از نمایشنامهخوانی، فعالیتهای هنری خود را با اجراهای جدید در چهار سالن خود ادامه میدهد.
رویداد «نمایشنامهخوانی و نقد اثر»
رویداد «نمایشنامهخوانی و نقد اثر» هر شنبه در سالن شماره ۶ بوتیک هنر ایران برگزار میشود. امروز شنبه ۲۶ مهر «خارج از فوکوس» به نویسندگی غلامحسین دولتآبادی اجرا میشود و سپس با حضور منتقدانی از جمله رضا آشفته مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. این نشستها با هدف ایجاد فضایی برای گفتوگو و تحلیل آثار نمایشی برگزار میشود.
هفته پایانی دور دوم «ایفل» با ساعت متفاوت
نمایش «ایفل» به نویسندگی علی صفری و کارگردانی رها حاجیزینل که پیشتر در سالنهای دیگری نیز روی صحنه رفته بود، از ۱۶ مهر دور دوم اجرای خود را به مدت دو هفته در سالن شماره ۶ بوتیک هنر ایران آغاز کرده است. این نمایش در هفته پایانی اجراهای خود هر شب ساعت ۲۱:۳۰ روی صحنه میرود.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: «رفتن، برگشتن، ماندن … وقتی کسی تصمیم به رفتن میگیرد، از ماهها پیش آماده شده است.»
این اثر کاری از گروه تئاتر سهگانه است.
ادامه اجراهای «آلزایمر»
نمایش «آلزایمر» به نویسندگی حامد رحیمینصر و کارگردانی وحید نفر از ۲۰ مهر ساعت ۱۸:۴۵ در سالن شماره ۷ بوتیک هنر ایران روی صحنه میرود.
در خلاصه اثر آمده است: «عزیزم! چی بگم؟ پلاکهای آمولوئیدی باعث از بین رفتن ارتباطات عصبی در مغز پدر شما شده.»
۲۰۰ اجرای موفق «مضحکه سیاه»
چهارمین دور اجرای «مضحکه سیاه» تا پایان مهر روی صحنه خواهد بود؛ این نمایش به نویسندگی و کارگردانی مهدی ملکی تا پایان مهر در سالن شماره ۴ بوتیک هنر ایران ساعت ۲۰:۱۵ روی صحنه میرود و به بیش از ۲۰۰ اجرای موفق رسیده است.
در خلاصه این نمایش کمدی موزیکال آمده: «غول چراغ جادو برای تنوع دادن به زندگیاش از چراغ خارج شده و درون آفتابه میرود اما در آن گیر کرده و میمیرد. با مرگ غول دردسرهای خانه ارباب آغاز میشود.»
«قلادهای برای یک سگ مرده» با متنی از محمد چرمشیر اجرا میشود
نمایش «قلادهای برای یک سگ مرده» به کارگردانی و بازیگری مسیحا موسوی و تهیهکنندگی رضا تفکری از ۱ آبان ساعت ۲۰:۱۵ به مدت ۴۵ دقیقه در سالن شماره ۶ بوتیک هنر ایران روی صحنه میرود.
در خلاصه اثر آمده: «توی این زندگی یه گوشت پرمنگنات زده هست که یه روزی میندازن جلوت و تو هم بالاخره باید بخوری، مثل من که امروز خوردم.»
