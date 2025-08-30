به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بوتیک هنر ایران، نمایش‌های «خرمگس» به کارگردانی محمدحسین زیکساری، «استاد لولو» به کارگردانی حمیدرضا فراهانی، «کابوس‌های بیدار» به کارگردانی بهروز پوربرجی، «جزیره» به کارگردانی علیار ملکی، «جوادیه» به کارگردانی احمدرضا حجارزاده و «مضحکه سیاه» به کارگردانی مهدی ملکی عنوان نمایش‌هایی است که در شهریور امسال در بوتیک هنر ایران به صحنه می‌رود.

محمدحسین زیکساری و کمدی «خرمگس»

تک‌گویی کمدی «خرمگس» به نویسندگی فریور خراباتی بر اساس طرحی از محمد زیکساری و با کارگردانی و بازیگری محمد زیکساری تا ۲۸ شهریور هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن ۷ بوتیک روی صحنه می‌رود.

باتوجه به استقبال مخاطبین پیش بینی سانس دوم نمایش نیز وجود دارد.

این تک‌گویی کمدی روایت واقعی از قرارهای عاشقانه بی‌نتیجه و باخت است. در خلاصه نمایش آمده است: خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش.

کمدی «استاد لولو» در بوتیک هنر ایران

نمایش کمدی «استاد لولو» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا فراهانی تا ۲۱ شهریور هر شب ساعت ۲۰:۱۵ در سالن ۶ بوتیک روی صحنه می‌رود.

این نمایش سال ۱۴۰۲ در سالن محراب نیز روی صحنه رفته است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: در پی اغتشاشات کارگران مقابل منزل وزیر کار در آلمان، یک استاد بازیگری به صورت اتفاقی وارد خانه وزیر می‌شود.



اقتباسی از یکی از نمایشنامه‌های آثل فورگارد به صحنه می‌رود

نمایش «جزیره» به نویسندگی سهند آقازاده با اقتباس از نمایشنامه «جزیره» اثر آثل فورگارد، کارگردانی و ترجمه علیار ملکی در بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود.

این نمایش به شرایط سختی می‌پردازد که انسان را به موجودی بدل می‌کند که دیگر نشانی از خوی انسانی در او باقی نمانده است.

نمایش جزیره هرشب ساعت ۱۹ در سالن شماره ۶ بوتیک هنر روی صحنه می‌رود.

یک مواجهه روانشناختی در «کابوس‌های بیدار»

نمایش اکسپرسیونیستی «کابوس‌های بیدار» به نویسندگی محمد کارآزاد و کارگردانی بهروز پوربرجی، پس از پنج ماه تمرین تا ۲۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۴۵ در سالن ۶ بوتیک روی صحنه می‌رود.

نمایش داستان شخصی است که اسیر ذهنیت خود می‌شود و با بخشی از درون خود مواجه می‌شود که باعث آشفتگی او می‌شود و تا حدی پیش می‌رود که مرز بین خیال و واقعیت از بین می‌رود.



روایتی از دهه شصت با «جوادیه»

نمایش «جوادیه» با متنی از کهبد تاراج و کارگردانی احمدرضا حجارزاده، تا ۲۰ شهریور هر روز ساعت ۱۹ در سالن ۷ بوتیک روی صحنه می‌رود.

در خلاصه نمایش آمده است: شما چرا ساکت نشستین؟ من که خیلی دلم می‌خواست «نفسِ عمیق» رو روی پرده ببینم؛ «مسافران»، «هامون»، «اعتراض»! اصلاً الان چه سالیه؟ با شمام … من که حول‌وحوش شصت، شصت‌ویکم. من، بچه‌ جوادیه، بیست‌متری چهارم.

همچنین دور چهارم نمایش «مضحکه سیاه» از نیمه شهریور در سالن ۴ بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود که اطلاعات آن به زودی منتشر می‌شود.