به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با سالگرد شهادت فرمانده شهید «یحیی سنوار»، رویدادی با عنوان «معمار طوفان» عصر یکشنبه به همت ویدئورسانه‌ی سیمافکر در خانه اندیشه‌ورزان برگزار می‌شود.

در این رویداد که با هدف بررسی ابعاد فکری، فرهنگی و مقاومت‌محور شخصیت یحیی سنوار برگزار می‌شود، چند تن از فعالان حوزه اندیشه و سیاست، به تحلیل تحولات اخیر فلسطین و نقش این فرمانده شهید در نبرد با رژیم صهیونیستی خواهند پرداخت.

در بخش نخست این برنامه، علیرضا شفاه، عضو شورای مؤسسه علم و سیاست اشراق، با موضوع «جنگ با اسرائیل؛ نبرد اراده‌ها» به سخنرانی می‌پردازد. در ادامه، علیرضا سمیعی، پژوهشگر و منتقد ادبی، با موضوع «خار و میخک؛ وجدان فلسطین» تحلیل ادبی-اجتماعی از مقاومت مردم فلسطین ارائه خواهد داد.

سومین بخش رویداد به سخنرانی شهریار شفیعی، مترجم کتاب «صبح شبات» اختصاص دارد که با عنوان «سنوار؛ اسیری که کابوس اسرائیل شد» به بررسی زندگی و مبارزات یحیی سنوار می‌پردازد.

همچنین در این رویداد، مستند کوتاهی با عنوان «طوفان یحیی»، تولید شده توسط سیمافکر، به نمایش درمی‌آید.

این برنامه از ساعت ۱۵:۳۰ در محل خانه اندیشه‌ورزان، واقع در چهارراه ولی‌عصر تهران برگزار می‌شود. شرکت در این رویداد برای عموم علاقه‌مندان آزاد است و ثبت‌نام از طریق لینک زیر انجام می‌شود:

🔗 https://survey.porsline.ir/s/4JPC9ZTF