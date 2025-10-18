به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در دیدار با ورزشکار نخبه هرمزگانی که به مناسبت هفته تربیتبدنی در سالن اجتماعات دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای ورزشی استان هرمزگان اظهار کرد: استان هرمزگان همواره دارای ظرفیتهای قابلتوجهی در بخشهای مختلف ورزشی بوده و در عرصههای ملی و بینالمللی قهرمانان بسیاری تربیت کرده است.
وی با اشاره به لزوم انضباطبخشی در ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع عنوان کرد: در حال حاضر، ایفای مسئولیت اجتماعی به حالت چانهزنی درآمده است که به هیچ عنوان زیبنده نیست و باید شاهد نظم و عدالت در اجرای این مسئولیت از سوی صنایع مستقر در استانها باشیم؛ نباید شرایط بهگونهای باشد که یک استان ۲۰ هزار میلیارد تومان دریافت کند و استان دیگر حتی به هزار میلیارد تومان هم نرسد.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با تأکید بر لزوم تعیین سهم بخشهای مختلف از جمله ورزش، بهداشت و فرهنگ در مسئولیتهای اجتماعی افزود: در صورت تعیین سهم هر بخش، مدیران میتوانند برای آینده برنامههای میانمدت و بلندمدت تدوین کنند.
آیتالله عبادیزاده با اشاره به وضعیت نامطلوب زیرساختهای ورزشی هرمزگان نسبت به میانگین کشوری خاطرنشان کرد: باید برنامهریزیهای لازم برای نزدیک شدن به میانگین کشوری در حوزه زیرساختهای ورزشی تدوین و اجرا شود.
وی در ادامه با تأکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد در توسعه فعالیتهای ورزشی تصریح کرد: جلب مشارکتهای مردمی از طریق همکاری با سازمانهای مردمنهاد و جامعه خیرین میتواند تحولات مثبتی در حوزه ورزش استان هرمزگان رقم بزند.
نظر شما