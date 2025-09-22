به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در دیدار مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش استان هرمزگان، با اشاره به جایگاه خطیر تعلیم و تربیت در پیشرفت جامعه اسلامی، اظهار کرد: آموزش و پرورش زیربنای توسعه فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور است و هرگونه ضعف یا کمتوجهی در این عرصه آثار بلندمدت بر آینده استان خواهد داشت.
وی با بیان اینکه هرمزگان باید با برنامهریزی جامع، عقبماندگیهای خود را نسبت به میانگین کشور در حوزه زیرساختهای آموزشی جبران کند، افزود: استان باید نقشه راهی روشن برای توسعه سختافزارهای آموزشی و فضاهای پرورشی تدوین کند تا شاهد ارتقای سطح کیفی و کمی آموزش در آیندهای نزدیک باشیم.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به تجربه بازدیدهای متعدد خود از دانشگاههای کشور، خاطرنشان کرد: اگرچه دانشگاه نقش مهمی در تکمیل مهارتها و رشد علمی دارد، اما بنیان اصلی شخصیت، فرهنگ، مهارت و هویت جوانان در مدرسه شکل میگیرد. بنابراین سرمایهگذاری در آموزش و پرورش، سرمایهگذاری در آینده کشور است.
آیتالله عبادیزاده ضمن تقدیر از مشارکت ارزشمند خیرین مدرسهساز، تصریح کرد: پس از مدرسهسازی، موضوع مدرسهیاری و مدرسهداری اهمیت دوچندان پیدا میکند. اگر خیرین و مردم در اداره و پشتیبانی مداوم مدارس نیز مشارکت داشته باشند، میتوان بسیاری از کمبودها را جبران کرد.
وی همچنین بر تقویت پیوند میان اولیا و مربیان تأکید کرد و گفت: هیچ نظام آموزشی بدون ارتباط فعال و سازنده میان خانواده و مدرسه به موفقیت نمیرسد. این تعامل باعث میشود فرزندان ما همزمان از حمایت خانواده و هدایت مربیان بهرهمند شوند.
امام جمعه بندرعباس در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به عدالت آموزشی، یادآور شد: فرزندان مناطق محروم و روستایی هرمزگان باید به همان میزان از امکانات آموزشی برخوردار شوند که دانشآموزان در مرکز استان یا کلانشهرها بهرهمند هستند. ایجاد توازن و عدالت در فرصتهای آموزشی، یکی از وظایف مهم دستگاه تعلیم و تربیت است.
آیتالله عبادیزاده با تاکید بر توجه به نشاط معنوی و هویت دینی در مدارس، خاطرنشان کرد: نظام آموزشی ما نباید صرفاً به انتقال محفوظات علمی اکتفا کند. تقویت روحیه مسئولیتپذیری، معنویت، مهارتآموزی و هویت اسلامی باید در دستور کار جدی آموزش و پرورش قرار گیرد تا دانشآموزانی متعهد و توانمند تربیت شوند.
