اقتصاد ایران نیازمند جراحی برای مهار تورم است

فرید ضیاء الملکی کارشناس امور بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با علت عدم توفیق بانک مرکزی در مهار تورم علی رغم اینکه به لحاظ قانونی، دارای مسئولیت کنترل تورم است، اظهار کرد: به دلیل اینکه اختیارات بانک مرکزی در شرایط فعلی برای کنترل تورم، کافی نیست.

وی افزود: وقتی بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نباشد، سیاست‌های مالی و درآمدهای پیش بینی شده محقق نمی‌شود و در نتیجه آن، دولت به ناچار برداشت‌هایی از بانک مرکزی خواهد داشت که محصول آن بالا رفتن پایه پولی می‌شود.

این کارشناس امور بانکی گفت: از طرف دیگر بانک‌های ناتراز موجود نیز، برای پرداخت هزینه‌ها و سود سپرده‌ها ناچار به برداشت از بانک مرکزی هستند و از این طرف نیز پایه پولی بالا می‌رود و در نتیجه آن ضریب فزاینده پولی چند برابر می‌شود. نقدینگی که بالا می‌رود تورم نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار شود، این برداشت‌ها امکان پذیر نخواهد بود و در نتیجه تورم نیز مهار می‌شود.

ضیاء الملکی با اشاره به اینکه مهمترین دلیلی که بانک مرکزی نمی‌تواند در مهار تورم موفق باشد همین عدم استقلال است، تأکید کرد: ابزارهای موجود بانک مرکزی برای کنترل و مهار تورم نیز کافی نیست چرا که اگر به قدر کفایت ابزار در اختیار داشت، شاهد چنین تورمی نبودیم. ما از سال ۹۷ به بعد شاهد تورم بالای ۴۰ درصد هستیم.

وی همچنین با اشاره به پیشبینی تورم ۴۹ درصدی ایران در سال ۱۴۰۴ از سوی بانک جهانی، بیان کرد: پیشبینی بانک جهانی در خصوص تورم ۴۹ درصدی ایران در سال ۱۴۰۴، اصلاً پیشبینی بعیدی نیست و حتی ممکن است این تورم از عددی که گفته شده فراتر نیز برود. عوامل متعددی مانند شرایط سیاسی کشور نیز در کم و زیاد شدن این تورم اثرگذار هستند.

این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: برای خروج از شرایط فعلی و کاهش تورم، اقتصاد کشور ما نیاز به جراحی دارد. بعضی از یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند باید تعدیل شود تا منجر به کمتر شدن برداشت‌ها از بانک مرکزی شود. با این اقدام ابتدا شاید با جهش تورمی مواجه شویم اما بعد از آن، همه چیز بهتر خواهد شد.