به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران با بیان اینکه هدف اصلی طرح احداث و راهاندازی ۷ نیروگاه خورشیدی فراتر از صرفاً ً تولید برق بوده و بر اصول سهگانه پایداری (زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی) استوار است، گفت: بهمنظور استفاده بهینه از انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین کاهش آلایندههای زیستمحیطی نصب نیروگاههای خورشیدی در ساختمانهای منطقه بهعنوان یکی از طرحهای زیستمحیطی پیشبینی و اجرا شد.
وی افزود: انرژی خورشیدی یکی از منابع تأمین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیستمحیطی است و سبب کاهش و صرفهجویی چشمگیری در مصرف انرژی میشود.
صالحی احداث نیروگاههای در پایانهها و ایستگاههای حملونقل عمومی را از برنامههای پیشبینیشده زیستمحیطی منطقه برشمرد و گفت: امید است با بهرهبرداری از این ۷ نیروگاه در نقاط مختلف تحت پوشش شهرداری منطقه ۲، امکان توزیع بار تولید انرژی و بهرهبرداری حداکثری از تابش خورشیدی در ساعات اوج مصرف فراهم شود.
شهردار منطقه ۲ گفت: نیروگاههای خورشیدی برخلاف نیروگاههای حرارتی سنتی، تقریباً ً هیچ آبی در فرایند تولید برق مصرف نمیکنند. این امر یک مزیت مضاعف در شرایط اقلیمی کنونی است که همواره با چالشهای منابع آب مواجه هستیم.
