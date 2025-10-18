  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

نوری: تعریض خیابان پیروزی برای کاهش ترافیک در دستور کار است

شهردار منطقه ۱۳ تهران، از تلاش برای رفع موانع و تعریض خیابان پیروزی به منظور روان‌سازی ترافیک شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ تهران، از خیابان پیروزی به عنوان معابر قدیمی و پرتردد شرق تهران نام برد و گفت: این معبر محوری، بار ترافیک شریان‌های اصلی و فرعی محدوده را به دوش می‌کشد وبه همین دلیل در بسیاری از ساعت‌های شبانه‌روز ترافیک نسبتاً سنگینی دارد. بر این اساس، در تلاش هستیم با رفع موانع و تعریض این خیابان، ترافیک این محدوده را روان کنیم.

این مقام مسئول به دیدار سه ساعته با مالکین ضلع شمالی خیابان پیروزی اشاره کرد و افزود: در راستای تأکیدات انجام شده در خصوص پیگیری طرح‌های نیمه تمام، حدود ۲۲ پلاک در طرح تعریض خیابان پیروزی، هنوز عقب‌نشینی خود را انجام نداده‌اند و ما به دنبال اتخاذ تدابیر و راهکارهایی هستیم که با حفظ منافع شهروندان، این طرح به نتیجه برسد.

وی آزادسازی زمین‌های دوشان‌تپه، کاشت ۳۰ هزار درخت در سرخه‌حصار، احیای ۴ چاه برای آبرسانی و افزایش امنیت سرخه‌حصاراز دیگر پروژه‌های زیرساختی و عمرانی برای افزایش خدمات‌رسانی به شهروندان شرق تهران نام برد.

