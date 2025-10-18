واکنش حماس به تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیهای مطبوعاتی نسبت به تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است که تجاوزات فزاینده اشغالگران و شهرکنشینان در کرانه باختری در شکستن اراده ملت ما و کوچاندن آنها از سرزمینشان موفق نخواهد بود و باعث انگیزه بیشتر برای شعلهور کردن خشم عمومی و گسترش آن در کرانه باختری در پاسخ به جنایات اشغالگران و تجاوزات فزاینده آنها خواهد بود.
حماس میافزاید که این جنایات مستمر صهیونیستی در کرانه باختری که پس از دو سال نسلکشی در نوار غزه رخ میدهد، ملت صبور فلسطین را نخواهد ترساند، بلکه به ضرر اشغالگران و شهرکنشینان خواهد بود و رؤیای تسلط آنها بر کرانه باختری هرگز محقق نخواهد شد.
در پایان این بیانیه آمده است: در برابر حمایت گستردهای که جنایات شهرکنشینان و ارتش اشغالگر از سوی کابینه راستگرای افراطی صهیونیستها دریافت میکند، از تودههای ملت فلسطین میخواهیم که به جنبشهای مردمی ادامه دهند و با تمام قدرت با حملات شهرکنشینان به روستاها، شهرها و شهرکهای کرانه باختری مقابله کنند.
منابع محلی در کرانه باختری گزارش دادند که نیروهای ارتش اشغالگر صهیونیستی بامداد امروز به منزل محمد بجهت الحلاق، کودک شهید ۱۱ ساله در روستای «الریحیة» واقع در جنوب شهر الخلیل یورش بردند. این کودک فلسطینی دو روز پیش بر اثر تیراندازی مستقیم نظامیان اسرائیلی به شهادت رسید.
شاهدان عینی میگویند نیروهای اشغالگر پس از محاصره خانه، آن را تفتیش کرده و اعضای خانواده را برای مدتی طولانی بازجویی کردند.
شهرک نشینان صهیونیست همچنین امروز فلسطینیهایی که مشغول برداشت محصول زیتون بودند را مود اذیت و آزار قرار داده و مانع از فعالیت آنها شدند.
منابع محلی در کرانه باختری گزارش دادند که شهرکنشینان صهیونیست تحت حمایت نیروهای ارتش اشغالگر، مانع برداشت محصول زیتون توسط اهالی روستای مخماس در شمال قدس اشغالی شدند.
