به گزارش خبرگزاری مهر، «محمود العارضه» اسیر آزادشده و از طراحان عملیات «تونل آزادی»، در گفت‌وگو با شبکه المیادین تأکید کرد که اگر رسانه‌های مقاومت نبودند، وضعیت اسیران فلسطینی در سلول‌های انفرادی به شکل فاجعه‌باری وخیم می‌شد.

وی گفت: تمام وسایل ارتباطی ما قطع شده بود و ما را از سایر اسیران جدا کردند تا هیچ اطلاعاتی به ما نرسد.

العارضه افزود: در توافق قبلی گفته بودند که آزاد می‌شوم، مرا از سلول بیرون آوردند و مورد ضرب و جرح قرار دادند، اما بعد مشخص شد که خبر آزادی دروغ بوده است.

وی درباره روز عملیات طوفان الاقصی گفت: صدای انفجارها منطقه را می‌لرزاند و وقتی صحنه‌های رزمندگان گردان‌های القسام را دیدیم، بسیار خوشحال شدیم.

العارضه اظهار داشت: احساس سختی است که برادران‌مان را در اسارت رها کنیم؛ از جمله فرماندهان و بیماران، به‌ویژه یعقوب قادری که نیاز به درمان دارد.

او ادامه داد: امید بزرگی داشتیم که مروان برغوثی و دیگر رهبران مانند احمد سعدات آزاد شوند، چرا که این مسئله می‌توانست نقطه عطف بزرگی در مسیر مقاومت باشد.

العارضه تأکید کرد: مردم غزه برای آزادی ما جان‌فشانی کردند، پس ما خوشحال خواهیم شد تا آنان نتیجه فداکاری خود را ببینند.

او درباره شرایط سخت زندان‌ها گفت: از شکنجه، ضرب‌و جرح و بستن دست و پاها شنیدیم، و زندانبان‌ها حتی با افتخار از پاره کردن قرآن در برابر اسیران سخن می‌گفتند.

العارضه فاش کرد: مدیر زندان حق مخالفت با نگهبانان را نداشت و تنها می‌گفت هر کاری می‌خواهید، اما نه جلوی دوربین‌ها بکنید.

او همچنین گفت: ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، به زندان نقب آمد تا ببیند چگونه با اسیران رفتار می‌شود و شخصاً بر عملیات شکنجه نظارت داشت.

العارضه در پایان خاطرنشان کرد: جنبش اسیران، سرچشمه رویش رهبران است و تاریخ مبارزه در زندان‌ها طولانی و پر افتخار است. من تنها یک روز از زندان مجدو خارج شدم و با شگفتی، روحیه بسیار بالای اسیران را دیدم.

محمد قاسم العارضه، متولد ۳ سپتامبر سال ۱۹۸۲ در منطقه عرابه در جنوب جنین واقع در شمال کرانه باختری است و تحصیلات ابتدایی، مقدماتی و متوسطه خود را در همین شهر گذراند.

العارضه در ۱۶ مه ۲۰۰۲ و در حالی که نیروهای اشغالگر صهیونیستی او را در ساختمانی واقع در شهر رام الله محاصره کرده بودند، به اتهام عضویت در گردان‌های وابسته به سرایا القدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی) و شرکت در عملیات‌های این گردان‌ها علیه رژیم صهیونیستی، به سه بار حبس ابد و ۲۰ سال حبس جداگانه محکوم شد.

این اسیر آزاد شده فلسطینی دوره محکومیت خود را در زندان شطه رژیم صهیونیستی در نزدیکی شهر بیسان در مرکز کرانه باختری گذراند. او در آن زمان هم تونلی برای فرار از زندان حفر کرده بود، اما صهیونیست‌ها متوجه شدند و وی را به سلول انفرادی بردند و تا سال ۲۰۱۴ در آنجا بود.

اما تلاش‌های العارضه متوقف نشد و در ۶ سپتامبر ۲۰۲۱ برابر با ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، نام او در میان پنج اسیر دیگر فلسطینی در زندان جلبوع که عملیات بزرگ تونل آزادی را رقم زدند و توانستند از امنیتی‌ترین زندان رژیم صهیونیستی فرار کنند، ثبت شد. در یازدهم همین ماه رژیم اشغالگر صهیونیستی محمد العارضه را مجدداً بازداشت و او را به سلول انفرادی منتقل کرد و انواع شکنجه‌ها علیه وی تحمیل می‌شد. دادگاه رژیم صهیونیستی هم حکم جدیدی را برای وی صادر و او را به ۵ سال حبس دیگر محکوم کرد.

العارضه علاوه بر عملیات‌های قهرمانانه ضد رژیم صهیونیستی، تالیفات متعددی دارد که از جمله برجسته‌ترین آنها می‌توان به «فقه جهاد»، «تاثیر شیخ غزالی بر نهضت جهاد اسلامی فلسطین» و رمان «سفرها «اشاره کرد. در نهایت این رزمنده قهرمان فلسطین دیروز برابر با ۲۵ ژانویه ۲۰۲۵ در جریان معامله تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی آزاد شد.