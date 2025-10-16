رهبر حماس در کرانه باختری: حقوق ملی فلسطینیان قابل معامله نیست

بهه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «زاهر جبارین» رئیس جنبش حماس در کرانه باختری و مسئول پرونده اسرا و شهدای فلسطینی گفت که نبرد طوفان الأقصی به عنوان یکی از بزرگترین مبارزات در تاریخ مردم فلسطین ثبت خواهد شد.

وی افزود که مقاومت، فصل تازه‌ای در تاریخ مبارزه ملت فلسطین گشوده است و غزه همچنان ایستاده، زنده و مقاوم است و در قاموس غزه، مفاهیم شکست و نابودی وجود ندارد.

رهبر جنبش حماس در کرانه باختری افزود: عملیات طوفان الأقصی به آزادی بیش از ۴۰۰۰ زندانی که شماری از آنها به حبس ابد محکوم شده بودند، منجر شد. آنها علیرغم میل رژیم اشغالگر جنایتکار و فاشیست، در صحنه‌ای باشکوه که شایسته مردمی شریف و سخاوتمند مانند مردم قهرمان فلسطین است، آزاد شدند.

جبارین در ادامه تصریح کرد: به دشمن جنایتکار می‌گوئیم: حقوق ملی ما قابل معامله نیست و کشور فلسطین لطفی از جانب هیچ‌کس نیست، بلکه حقی متعلق به مردم فلسطین است.

وی تصریح کرد که نبرد با خاموشی تفنگ‌ها پایان نیافته و نخواهد یافت، زیرا در چارچوب استیفای حقوق ملی، دفاع از سرزمین، آزادی اسرا و حمایت از مقدسات ادامه دارد.

رهبر جنبش حماس در کرانه باختری با بیان اینکه جهان امروز در برابر یک آزمون واقعی قرار دارد، افزود: کسانی که به دنبال صلح برای منطقه هستند باید تلاش برای تشکیل دولت فلسطین و آزادی همه اسرا را آغاز کنند.

جبارین تاکید کرد که ادامه بازداشت زندانیان تنها به درگیری دامن خواهد زد و تلاش برای الحاق کرانه باختری، گسترش شهرک‌سازی‌ها و یهودی‌سازی اورشلیم، منطقه را به یک بشکه باروت آماده انفجار تبدیل خواهد کرد.

رهبر جنبش حماس در کرانه باختری خطاب به اسرای فلسطینی گفت: آزادی شما امانتی در دست ما است و تلاش برای آزادسازی شما، تعهد ما به شما است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جنبش حماس هرگونه دیکته یا توصیه خارجی را رد می‌کند و تنها راه صلح در منطقه، پایبندی به موضع بین‌المللی مبنی بر تشکیل شکور فلسطین و آزادی همه اسرا است.

وی هشدار داد که تداوم حبس اسیران، شعله درگیری را روشن نگه خواهد داشت.

جبارین با بیان اینکه جنبش حماس مخالف تحمیل هرگونه قیمومیت بین المللی است، گفت: وقت آن رسیده است که به مردم خود حق تعیین سرنوشت و ساختن کشور مستقلشان را بدهیم.

وی خواستار ادامه پیگرد قانونی جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی به رهبری نتانیاهوی جنایتکار شد و نسبت به بازگشت به مسیر عادی‌سازی به قیمت از دست دادن حقوق مردم فلسطین هشدار داد.