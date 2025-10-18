به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران در سومین نشست نظارت ستادی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران از این منطقه با حضور لطف الله فروزنده و مدیران کل معاونت مذکور گفت: اقدامات انجام‌شده در منطقه ۱۲، در بسیاری موارد برای اولین‌بار بوده و نیازمند حمایت ساختاری برای تثبیت و توسعه است و تسریع در فرآیندهای کارشناسی، تسهیل در جذب سرمایه‌گذار، و تقویت تعاملات بین‌بخشی از الزامات ادامه مسیر است.

آئینی در ادامه گفت: برای اولین بار در حوزه جابجایی تیرهای چراغ برق مزاحم در بافت‌های فرسوده و متراکم با تعامل مؤثر با اداره برق و شرکت بازآفرینی و جذب ۲۰ میلیارد تومان، ۱۵۹ عدد پایه تیر چراغ برق در راستای تسهیل رفت وآمد شهروندان جابه جا می‌شود تاکنون ۳۸ تیر جدید کاشته شده است.

وی در ادامه افزود: برای نخستین بار احداث شبکه فاضلاب بازار تهران با بیش از ۲ کیلومتر در حال اجراست که این پروژه نقش حیاتی در ایمنی، بهداشت و پایداری زیرساخت‌های بازار دارد.

آئینی در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۹ همت پروژه مشارکتی تعریف شده که ۷ همت آن توسط سرمایه‌گذاران تأمین شده است؛ گفت: پروژه‌های ظل السلطان، گوته، بازارحاج قاسم، رکنی و برازجان ی در حال آماده‌سازی قرارداد هستند و متأسفانه فرآیند کارشناسی بسیار طولانی و پیچیده است و نیازمند تسهیل و تسریع در بررسی‌ها هستیم.

وی در ادامه افزود: با وجود توقف صدور پروانه‌ها، منطقه ۱۲ در نیمه اول سال جاری رشد سه برابری درآمد در نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

شهردار منطقه ۱۲ در ادامه با اشاره به طرح‌های ابتکاری شهرسازی موضعی منطقه گفت: اولین طرح عمرانی مسکونی محله هرندی و اولین طرح زیرسطحی ترکیبی تجاری–پارکینگ و پناهگاه از طرح‌های مترقی و آماده اجرا هستند که هر دو طرح در حال طی مراحل تصویبی هستند.

وی با اشاره به اجرای تور شهرسازی برای اولین بار با حضور حدود ده اکیپ متخصص در هر ناحیه برای صید تخلفات ساختمانی در منطقه ۱۲ که موجب افزایش درآمد و کاهش فساد شده است