۵۰ فقره کلاهبرداری با رسید جعلی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارمحمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت شکایت متصدی یک واحد صنفی بین راهی از فردی ناشناس که با ارائه رسید واریز وجه جعلی و خرید اجناس یک مغازه بیش از ۱۲۰ میلیون ریال از وی کلاهبرداری کرده بود، بلافاصله ماموران کلانتری ۲۰ اقبالیه شهرستان قزوین برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این رابطه با بررسی مأموران انتظامی مشخص شد که فرد کلاهبردار پس از خرید اجناسی از مغازه شاکی، به بهانه پرداخت وجه از طریق همراه بانک خود، شماره کارت بانکی مغازه دار را گرفته و بوسیله یک رباط تلگرامی نصب شده در گوشی خود یک رسید واریز جعلی ساخته و به وی ارائه کرده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه بلافاصله متهم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شده و سپس در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفته است تصریح کرد: در تحقیقات پلیس آگاهی و با جمع آوری سرنخ‌های موجود، متهم به ۵۰ فقره کلاهبرداری به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال با ترفند ارائه رسیدجعلی در استان‌های مختلف اعتراف کرد.

سردار طرهانی در پایان خاطرنشان کرد: رسیدهای جعلی به لحاظ ظاهر، کاملاً مشابه رسیدهای واقعی، شبیه سازی شده‌اند و عملاً هیچ راهکاری برای تشخیص عدم اصالت آن‌ها از روی ظاهر وجود ندارد لذا لازم است هموطنان عزیز ضمن حفظ هوشیاری در هنگام خرید و فروش، از اعتماد بی جا به افراد ناشناس خودداری و در صورتی که رسید انتقال وجه از طرف خریدار برای آن‌ها ارسال شد، حتماً با دریافت مانده موجودی حساب، از واریز وجه به حساب خود مطمئن و پس از آن کالا یا خدمات مورد معامله را در اختیار خریدار قرار دهند