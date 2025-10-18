  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

ضارب روحانی امامزاده یحیی دستگیر شد

ضارب روحانی امامزاده یحیی توسط پلیس تهران دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ضارب روحانی امامزاده یحیی توسط پلیس تهران دستگیر شد.

همچنین روحانی آسیب دیده پس از طی مراحل درمانی از بیمارستان ترخیص شده است.

گفتنی است؛ روحانی امامزاده یحیی روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه توسط فردی با سلاح سرد مجروح شده بود.

