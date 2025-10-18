سینما-تئاتر دانش‌ آموزی کانون پرورش فکری در گیلان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سینما-تئاتر دانشآموزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان ظهر شنبه در مرکز فرهنگیهنری شماره ۳ این مجموعه در رشت گشایش یافت.
«کانوننمایش» به عنوان فضایی تخصصی با هدف نمایش فیلمها و اجرای تئاترهای آموزشی و هنری برای گروه سنی کودک و نوجوان راهاندازی شده است.
این مرکز فیلمهای سینمایی، انیمیشنها و نمایشهای تئاتری با کیفیت هنری بالا و متناسب با دغدغهها و جهانبینی کودکان و نوجوانان را به نمایش میگذارد.
از اهداف مهم کانوننمایش میتوان به تربیت هنری کودکان و نوجوانان، تقویت ذائقه هنری، درک عمیقتر هنر سینما و تئاتر، شکلدهی به پاتوق فرهنگی و برگزاری کارگاههای آموزشی، نشستهای نقد و بررسی و جشنوارههای هنری ویژه این گروه سنی اشاره کرد.
همچنین این مرکز بستری تخصصی برای تقویت پایههای سواد بصری و نمایشی نسل آینده ایران اسلامی فراهم میکند.
این مراسم با اجرای گروه سرود بومیمحلی، معرفی کتاب «ماهبود و روباه» توسط اعضای کودک و نوجوان و اکران پویانمایی «کلاهغیبی» به کارگردانی فاطمه جعفری همراه بود.
همچنین در این برنامه از دانشآموزان فعال و آیندهساز کانون با اهدای بستههای فرهنگی تجلیل به عمل آمد.
