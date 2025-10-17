به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله واحد شامگاه گذشته در آئین اختتامیه جشنواره منطقه‌ای شاهنامه‌خوانی در شهرکرد، با اشاره به حمایت خانواده‌ها، به‌ویژه همسر و فرزندان کارکنان برای برگزاری این جشنواره، گفت: اگر همراهی خانواده‌ها نبود این مسیر دشوار هرگز به سرانجام نمی‌رسید.

واحد شاهنامه را سپر فرهنگی ایران دانست و اظهار کرد: در زمانی که فردوسی شاهنامه را سرود، روح دلاوری در مردم ایران رو به خاموشی بود؛ امروز نیز باید همان پرچم پهلوانی و حماسه‌سرایی را برافراشته نگه داریم.

وی افزود: شاهنامه تنها منبعی است که می‌تواند روح پهلوانی و مقاومت فرهنگی را در جامعه زنده نگه دارد.

واحد با تأکید بر لزوم حمایت از گسترش فرهنگ شاهنامه‌خوانی، از مردم، نهادهای فرهنگی و آموزشی خواست تا این میراث جاودان را در خانه‌ها، مدارس و فضاهای عمومی ترویج دهند.

در پایان، مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری ابراز امیدواری کرد که در آینده بتوان با هر کودک و نوجوانی که در این جشنواره شرکت کرده است، گفت‌وگو و مصاحبه‌ای انجام داد تا نسل آینده، پیام پهلوانی و هویت ایرانی را از شاهنامه بیاموزد.