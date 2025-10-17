«در آغوش درخت» بهترین فیلم جشنواره کانادایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلم سینمایی «در آغوش درخت» به کارگردانی بابک خواجهپاشا و تهیهکنندگی محمدرضا مصباح و سجاد نصراللهینسب، در ادامه حضورهای بینالمللی خود موفق به کسب جایزه بهترین فیلم بلند از جشنواره بینالمللی فیلم مسلمانان کانادا (Muslim International Film Festival) شد.
ششمین دوره این جشنواره امسال از ۱۰ تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (برابر با ۱۸ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴) در کانادا برگزار شد.
این جشنواره با هدف ایجاد بستری برای هنرمندان و مخاطبان مسلمان در صنعت جهانی سینما تأسیس شده و از سال ۲۰۱۹ تاکنون، میزبان فیلمسازان و علاقهمندان از سراسر جهان در شهر تورنتو است تا از روایتهای اصیل و جسورانه در عرصه فیلم تقدیر کند.
داستان این فیلم با نگاهی لطیف و انسانی به مسائل خانوادگی و اجتماعی میپردازد.
این فیلم پیش از این نیز در جشنوارههای مختلف داخلی و بینالمللی مورد توجه قرار گرفته بود و جوایز متعددی را به دست آورده است.
«در آغوش درخت» محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و پخش بینالمللی آن را مرکز بینالملل سوره بر عهده دارد.
