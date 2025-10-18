به گزارش خبرنگار مهر، عباس نظری‌زاده امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: دو پرواز فوق‌العاده مسافری توسط یک شرکت هواپیمایی در فرودگاه شهدای خرم‌آباد برقرار شد.

وی گفت: در این راستا پرواز تهران - خرم‌آباد رأس ساعت ۱۲ روز پنج‌شنبه و پرواز خرم‌آباد - تهران نیز رأس ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه هفته جاری برگزار می‌شود.

مدیر فرودگاه خرم‌آباد، افزود: متقاضیان می‌توانند برای تهیه بلیت به آژانس‌های مسافرتی و دفاتر فروش و سایت‌های معتبر مراجعه کنند و برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه شهدای خرم‌آباد با تلفن ۱۹۹ تماس حاصل کنند.