به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا عصر سه‌شنبه در آئین افتتاح و و کلنگ‌زنی فرهنگسرای باغ بهزاد در بوشهر با تبریک ایام دهه فجر، بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی، به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر تأکید کرد و ساخت این فرهنگسرا را گامی مهم در جبران کمبودهای این حوزه دانست.

وی بیان کرد: امروز بزرگ‌ترین موهبت، کلنگ‌زنی پروژه‌ای فرهنگی است که زیرساخت‌های فرهنگی را در محلات جنوبی ارتقا می‌دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: در سال‌های گذشته و در دوره ششم شورا، اقدامات گسترده‌ای در بهبود زیرساخت‌های عمرانی مثل گذر شهید گرد و گذر مرکز تحقیقات در محلات جنوبی انجام شد، اما جای پروژه‌های فرهنگی خالی بود و ما به شدت نیاز داشتیم که با توجه به کمبودها، این زیرساخت‌ها را جبران کنیم.

وی افزود: پروژه فرهنگسرای باغ بهزاد طراحی و کارهای مقدماتی آن انجام شده است و امروز شاهد کلنگ‌زنی این پروژه خواهیم بود که ان‌شاءالله به سرعت به بهره‌برداری رسیده و خدمات فرهنگی و هنری را برای مردم این منطقه فراهم کند.

زندی‌نیا با اشاره به افتتاح همزمان ۳۱ پروژه عمرانی، تصریح کرد: در کنار این پروژه فرهنگی، شاهد افتتاح پروژه‌های دیگری در حوزه عمرانی هستیم که ان‌شاءالله همگی آن‌ها نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های شهری ایفا کرده و کیفیت زندگی شهروندان را بهبود خواهند بخشید.

وی ضمن قدردانی از حضور مسئولان و دست‌اندرکاران، مجدداً ایام‌الله دهه فجر را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که این پروژه‌ها منشأ خیر و برکت برای مردم باشند.