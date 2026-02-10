https://mehrnews.com/x3bmvL ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰ کد مطلب 6745572 استانها تهران استانها تهران ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰ افتتاح پروژه های خدماتی و عمرانی پیشوا از دوربین مهر پیشوا- در این ویدیو افتتاح پروژه های خدماتی و عمرانی پیشوا را با حضور مسئولان استانی و شهرستانی مشاهده میکنید. دریافت 54 MB کد مطلب 6745572 کپی شد مطالب مرتبط بیمارستان پیشوا پروژه شاخص فعلی در سطح شهرستان است آمار سرقت در پیشوا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است ۵۵۶ مورد وام فرزندآوری در پیشوا پرداخت شده است برچسبها مراسم افتتاحیه پیشوا سید کمال سادات
نظر شما