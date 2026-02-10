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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

افتتاح پروژه های خدماتی و عمرانی پیشوا از دوربین مهر

افتتاح پروژه های خدماتی و عمرانی پیشوا از دوربین مهر

پیشوا- در این ویدیو افتتاح پروژه های خدماتی و عمرانی پیشوا را با حضور مسئولان استانی و شهرستانی مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6745572

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