۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

آتش‌سوزی در ساختمان دو طبقه متروکه در خیابان انقلاب مهار شد

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران از حریق در طبقه بالای یک ساختمان دو طبقه متروکه در تقاطع خیابان انقلاب و فلسطین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان دو طبقه متروکه در محدوده خیابان انقلاب تقاطع فلسطین خبر داد و گفت: در جزئیات بیشتر، اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۴ امروز حادثه آتش‌سوزی در ساختمانی دو طبقه و متروکه در خیابان انقلاب، تقاطع فلسطین به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه‌های اطراف به محل حادثه اعزام شدند و در زمان کوتاهی به محل رسیدند. بررسی‌ها نشان داد طبقه بالای این ساختمان که بخشی از آن متروکه بوده و کسی در آن سکونت نداشته، دچار آتش‌سوزی شده است.

ملکی با بیان اینکه در بخشی از این ساختمان ظاهراً ضایعات بوده، گفت: آتش‌سوزی در همین بخش رخ داده که آتش‌نشانان با حضور به موقع خود از سرایت آن به بخش‌های دیگر جلوگیری کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه حضور دارند و عملیات اطفای کامل حریق و ایمن‌سازی محل در حال انجام است.

کد خبر 6626210

