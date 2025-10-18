  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۹

۱۳ حریق و حادثه در سمنان امداد رسانی شد

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از امداد رسانی به ۱۳ حریق و حادثه در تعطیلات پایان هفته خبر داد و گفت: بیشترین حادثه این شهر مربوط به حریق بوده است.

علی صباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی دو روز پایانی هفته ۱۶۳ مورد تماس با سامانه آتش نشانی سمنان برقرار شد، ابراز داشت: از این تعداد ۱۳ مورد منتهی به عملیات شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین امداد رسانی با پنج مورد مربوط به حریق بوده است، افزود: به سه مورد حریق خودرو و دو مورد آتش سوزی ضایعات به موقع رسیدگی و از بروز خسارات پیشگیری شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه حبس افراد در اماکن و آسانسور با چهار مورد در جایگاه بعدی قرار دارد، ابراز داشت: این حوادث توسط آتش نشانی سمنان به خوبی پوشش داده شدند.

صباغی در ادامه تصریح کرد: یک مورد واژگونی خودرو و یک مورد گیر کردن اعضای بدن در اجسام، دو مورد رهاسازی و یک مورد زنده گیری حیوانات انجام گرفته است.

وی افزود: غیر از دو مورد شامل تصادف و گیرکردن اجسام مابقی حوادث بدون مصدوم گزارش شده است.

