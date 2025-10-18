حمید مالالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ایجاد شور و نشاط بین دانشآموزان و تقویت روحیهی ورزشدوستی در مدارس، المپیاد ورزشی درونمدرسهای در جزیره خارگ برگزار شد.
وی افزود: در این المپیاد، ۱۴۰ نفر از دانشآموزان در شش رشتهی ورزشی به رقابت پرداختند که سه رشته شامل طنابزنی، تنیس روی میز و دو و میدانی ویژه مقطع ابتدایی و سه رشتهی دیگر شامل بسکتبال، والیبال و هندبال مربوط به مقطع متوسطه اول بود.
رئیس آموزش و پرورش جزیره خارگ با اشاره به استقبال چشمگیر دانشآموزان از این برنامه، تصریح کرد: هدف از اجرای این المپیاد، کشف استعدادهای ورزشی، ارتقای مهارتهای فردی و گروهی و ایجاد فضای شاد و پویا در مدارس است.
مالالهی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری مدیران و دبیران تربیتبدنی مدارس جزیره، این مسابقات در محیطی پرشور و سالم برگزار شد و در پایان به نفرات و تیمهای برتر هر رشته جوایزی اهدا گردید.
