مصطفی واعظ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای احکام قضائی و مقابله با مصادیق ترویج ناهنجاری‌های فرهنگی و تهدید سلامت عمومی، مقادیری از تجهیزات غیرمجاز دریافت ماهواره و مکمل‌های نیروزا در جزیره خارگ معدوم شد.

وی افزود: اقلام امحا شده شامل ریسیور، ال‌ان‌بی، سوئیچِر ماهواره، پودرهای نیروزا و قرص‌های نیروزا بوده که طبق حکم صادره از سوی دستگاه قضائی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط منهدم گردید.

رئیس دادگستری جزیره خارگ با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در حوزه مقابله با تجهیزات غیرمجاز، تصریح کرد: استفاده و نگهداری از تجهیزات غیر مجاز طبق قانون ممنوع است و دستگاه قضائی با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

واعظ در ادامه خاطرنشان کرد: برخی از مکمل‌ها و پودرهای نیروزا نیز به دلیل نداشتن مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح و خطرات احتمالی برای سلامت مصرف‌کنندگان توقیف و امحا شدند.