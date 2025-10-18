بخشدار خارگ: تعامل همگانی برای ارتقای فرهنگی ضروری است

نگهدار حسین‌پور در حاشیه نشست با مسئولان عقیدتی سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همکاری و هماهنگی میان نهادهای اداری، فرهنگی و عقیدتی، نقش مهمی در ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه دارد و می‌تواند انگیزه و تعهد کارکنان و شهروندان را افزایش دهد.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای نشست‌ها و اقدامات مشترک با مجموعه‌های عقیدتی سیاسی، زمینه‌ساز ارتقای سطح بصیرت و مسئولیت‌پذیری در میان کارکنان و مردم جزیره است و موجب تقویت انسجام اجتماعی و پایداری فرهنگی می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و همکاری با روحانیون و فعالان فرهنگی، تصریح کرد: ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های اجرایی و عقیدتی، مسیر توسعه فرهنگی و معنوی جزیره را تسهیل می‌کند و موجب ارتقای سطح سلامت اجتماعی و اخلاقی جامعه می‌شود.

حسین‌پور در پایان خاطرنشان کرد: استمرار این همکاری‌ها و اجرای برنامه‌های مشترک، از اولویت‌های مدیریت جزیره خارگ در سال جاری خواهد بود.