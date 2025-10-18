  1. سیاست
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

صدرالحسینی: دبیرکل سازمان ملل مقابل زیاده‌خواهی تروئیکای اروپا بایستد

یک تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل گفت: اگر دبیرکل سازمان ملل نتواند از تغییر رویه‌های معمول و جاری این نهاد جلوگیری کند، قطعاً جایگاه این نهاد در نزد دولت‌ها و افکار عمومی دچار تزلزل می‌شود.

سیدرضا صدرالحسینی تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نامه وزیر امور خارجه کشورمان به دبیرکل سازمان ملل متحد با محور قطعنامه ۲۲۳۱، اظهار کرد: با عنایت به پایان زمان قطعنامه ۲۲۳۱ و توقف هرگونه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران که برابر با تاریخ شمسی بیست‌وششم مهر (۱۸ اکتبر) است، امروز وزیر امور خارجه نامه‌ای در قالب متنی حقوقی و دقیق به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرد و با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین بین‌المللی، یادآور شد که اعمال هرگونه تحریم در قالب قطعنامه‌های گذشته و یا اقدام به «اسنپ‌بک» از سوی کشورهای اروپایی و دیگر کشورها، غیرقانونی و خارج از قواعد جاری سازمان ملل است.

وی یادآور شد: وزیر خارجه کشور بر اساس قواعد حقوقی و پروتکل‌های مصرح در سازمان ملل متحد، برای احقاق حقوق ملت ایران این اقدام به‌موقع را انجام داد و در این ارتباط، نام تروئیکای اروپا را نیز در نامه خود ذکر کرد؛ کشورهایی که به‌دنبال تمدید قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل و افزایش فشار بر ملت ایران هستند.

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل خاطر نشان کرد: پاسخ دبیرکل سازمان ملل می‌تواند جایگاه حقوقی او را در نظام بین‌الملل مشخص کند؛ اینکه آیا دبیرکل می‌تواند از حقوق حقه اعضای رسمی سازمان دفاع کرده و با تمسک به منشور سازمان ملل، این نهاد را تقویت کند یا رویکرد دیگری در پیش خواهد گرفت.

صدرالحسینی یادآور شد: با پایان یافتن دوران مشخص شده در برجام که در جداول و ضمائم آن آمده است، محدودیت‌های باقی‌مانده نیز به طور رسمی و قانونی خاتمه می‌یابد. سه کشور اروپایی همچنان اصرار دارند که مکانیسم ماشه علیه ایران فعال بماند؛ باید توجه داشت که متن برجام کاملاً روشن و صریح است و ضرورتی به تفسیر ندارد.

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل تصریح کرد: اقدام اخیر کشورهای اروپایی، مشابه اقدام پیشین آمریکاست که چند سال پیش، علی‌رغم خروج خود از برجام و عدم پایبندی به تعهدات، مدعی شد که باید از حقوقی که برجام برای آن در نظر گرفته، استفاده کند و خواستار بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شد. در آن مقطع، جامعه بین‌المللی این اقدام را غیرقانونی و غیرمشروع اعلام کرد. روند فعلی اعمال شده توسط کشورهای اروپایی نیز بی‌ارتباط با آن وضعیت نیست.

صدرالحسینی با طرح این موضوع که در رابطه با برجام و پایان آن سوءنیت علیه کشورمان وجود داشته است، گفت: این کشورها که همراهی با آمریکا در وضع تحریم‌ها و قطع روابط شرکت‌هایشان با ایران داشتند، با سوءنیت و سوءاستفاده از مفاد برجام تلاش کردند تحریم‌های شورای امنیت را علیه جمهوری اسلامی ایران بازگردانند. اما این اقدام با مخالفت گسترده کشورهای عضو دائم شورای امنیت، سایر اعضای سازمان ملل و کشورهای جنبش عدم تعهد مواجه شد و بسیاری از کشورها این اقدام را غیرقانونی و مغایر با اصول حقوقی دانستند.

وی ادعای کشورهایی که برجام را ابزاری برای ادامه تحریم‌ها علیه ایران می‌دانند را مردود دانست و بیان کرد: ادعای این کشورها به دلایل متعدد حقوقی و سیاسی قابل پذیرش نیست و هیچ مبنای قانونی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. در تاریخ روابط بین‌الملل و از زمان تشکیل سازمان ملل هیچگاه مورد مشابه به اینکه تعدادی از کشورها مانند تروئیکای اروپایی و آمریکایی در انجام کنشگری منفی و بر خلاف منشور سازمان ملل تلاش بر توقف رویه‌های حقوقی و قواعد بین‌المللی داشته باشند دیده نشده است و اگر دبیرکل سازمان ملل نتواند از تغییر رویه‌های معمول و جاری این نهاد بین‌المللی جلوگیری نماید، قطعاً جایگاه این نهاد در نزد دولت‌ها و افکار عمومی دچار تزلزل جدی خواهد شد.

کد خبر 6626333
اكرم سادات حسيني شبستري

