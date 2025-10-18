سیدرضا صدرالحسینی تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نامه وزیر امور خارجه کشورمان به دبیرکل سازمان ملل متحد با محور قطعنامه ۲۲۳۱، اظهار کرد: با عنایت به پایان زمان قطعنامه ۲۲۳۱ و توقف هرگونه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران که برابر با تاریخ شمسی بیستوششم مهر (۱۸ اکتبر) است، امروز وزیر امور خارجه نامهای در قالب متنی حقوقی و دقیق به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرد و با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین بینالمللی، یادآور شد که اعمال هرگونه تحریم در قالب قطعنامههای گذشته و یا اقدام به «اسنپبک» از سوی کشورهای اروپایی و دیگر کشورها، غیرقانونی و خارج از قواعد جاری سازمان ملل است.
وی یادآور شد: وزیر خارجه کشور بر اساس قواعد حقوقی و پروتکلهای مصرح در سازمان ملل متحد، برای احقاق حقوق ملت ایران این اقدام بهموقع را انجام داد و در این ارتباط، نام تروئیکای اروپا را نیز در نامه خود ذکر کرد؛ کشورهایی که بهدنبال تمدید قطعنامههای سابق شورای امنیت سازمان ملل و افزایش فشار بر ملت ایران هستند.
این تحلیلگر مسائل بینالملل خاطر نشان کرد: پاسخ دبیرکل سازمان ملل میتواند جایگاه حقوقی او را در نظام بینالملل مشخص کند؛ اینکه آیا دبیرکل میتواند از حقوق حقه اعضای رسمی سازمان دفاع کرده و با تمسک به منشور سازمان ملل، این نهاد را تقویت کند یا رویکرد دیگری در پیش خواهد گرفت.
صدرالحسینی یادآور شد: با پایان یافتن دوران مشخص شده در برجام که در جداول و ضمائم آن آمده است، محدودیتهای باقیمانده نیز به طور رسمی و قانونی خاتمه مییابد. سه کشور اروپایی همچنان اصرار دارند که مکانیسم ماشه علیه ایران فعال بماند؛ باید توجه داشت که متن برجام کاملاً روشن و صریح است و ضرورتی به تفسیر ندارد.
این تحلیلگر مسائل بینالملل تصریح کرد: اقدام اخیر کشورهای اروپایی، مشابه اقدام پیشین آمریکاست که چند سال پیش، علیرغم خروج خود از برجام و عدم پایبندی به تعهدات، مدعی شد که باید از حقوقی که برجام برای آن در نظر گرفته، استفاده کند و خواستار بازگشت تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران شد. در آن مقطع، جامعه بینالمللی این اقدام را غیرقانونی و غیرمشروع اعلام کرد. روند فعلی اعمال شده توسط کشورهای اروپایی نیز بیارتباط با آن وضعیت نیست.
صدرالحسینی با طرح این موضوع که در رابطه با برجام و پایان آن سوءنیت علیه کشورمان وجود داشته است، گفت: این کشورها که همراهی با آمریکا در وضع تحریمها و قطع روابط شرکتهایشان با ایران داشتند، با سوءنیت و سوءاستفاده از مفاد برجام تلاش کردند تحریمهای شورای امنیت را علیه جمهوری اسلامی ایران بازگردانند. اما این اقدام با مخالفت گسترده کشورهای عضو دائم شورای امنیت، سایر اعضای سازمان ملل و کشورهای جنبش عدم تعهد مواجه شد و بسیاری از کشورها این اقدام را غیرقانونی و مغایر با اصول حقوقی دانستند.
وی ادعای کشورهایی که برجام را ابزاری برای ادامه تحریمها علیه ایران میدانند را مردود دانست و بیان کرد: ادعای این کشورها به دلایل متعدد حقوقی و سیاسی قابل پذیرش نیست و هیچ مبنای قانونی برای بازگرداندن تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. در تاریخ روابط بینالملل و از زمان تشکیل سازمان ملل هیچگاه مورد مشابه به اینکه تعدادی از کشورها مانند تروئیکای اروپایی و آمریکایی در انجام کنشگری منفی و بر خلاف منشور سازمان ملل تلاش بر توقف رویههای حقوقی و قواعد بینالمللی داشته باشند دیده نشده است و اگر دبیرکل سازمان ملل نتواند از تغییر رویههای معمول و جاری این نهاد بینالمللی جلوگیری نماید، قطعاً جایگاه این نهاد در نزد دولتها و افکار عمومی دچار تزلزل جدی خواهد شد.
