سیدرضا صدرالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا و مداخله آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی در اعتراضات اخیر، اظهار داشت: با توجه به سوءاستفادههایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در اعتراضات به حق تعدادی از کسبههای ایرانی دارند میتوانیم بگوییم سرمنشاء تبدیل اعتراضات به اقدامات خشونتآمیز توسط تعدادی از تظاهرکنندگان کاملاً مشخص شد.
وی ادامه داد: در طول روزهای گذشته، برخی مقامات رژیم و سران فرقه منافقین و پهلوی ذات و نقش خود را در تبدیل اعتراضات به خشونت، آشوب و تخریب مراکز اقتصادی و حمله به مراکز انتظامی نشان دادند. به نظر میرسد که ترامپ در شرایطی که کشور آرامش نسبی داشت و دولت ایران با برگزاری جلسات و ارائه پیشنهادات خواستهای به حق کسبه را دنبال میکرد، به صورت مستقیم ورود کرد چرا که دشمنان ملت ایران و در رأس آنها ترامپ توقعات بیشتری را در طول روزهای گذشته از تخریب گران و نفوذیها در این جریان اعتراضی داشتند که به نتیجه مطلوب آنها نرسید؛ بنابراین فرمانده اغتشاشات (ترامپ) خودش به صورت مستقیم ورود نموده و به دنبال تهییج احساسات ملت ایران است.
کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به تجمعات خودجوش حمایتی از نظام و عملکرد نیروهای امنیتی گفت: ملت ایران با آگاهی و بصیرت، دست رد به سینه اغتشاشگران زدند. خوشبختانه سرعت عمل دبیر شورای عالی امنیت ملی نشاندهنده آمادگی مقامات امنیتی در برابر تنشهای لفظی آمریکا بود. لاریجانی با نگاهی آگاهانه دست ترامپ را رو کرد و تبیین نمود که موضع گیری های مقامات رژیم و توئیت امروز ترامپ پشت صحنه را به خوبی روشن کرد و مواضع خصمانه آنها را بعد از جنگ ۱۲ روزه را نیز آشکار کرد.
صدرالحسینی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول، مواضع کسبه را از عوامل تخریبگر جدا میدانند و ملت ایران باید توجه داشته باشند که صحبتهای اخیر ترامپ در خصوص آمادگی مصالحه از چه نوع مصالحه میباشد و پشت جریان این تزویر جدید چه اخلال گری مزورانه ای پنهان شده است.
