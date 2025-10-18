نشست بررسی کتاب «تبسم کلارا» در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی و گفتگو درباره کتاب «تبسم کلارا» عصر شنبه در پردیس سینمایی امین تارخ شیراز برگزار شد.
در این نشست، فاطمه خطیب، شخصیت اصلی کتاب و مسئول خیریه بینالمللی «به رنگ زیتون» با اشاره به تجربه سالها فعالیت خود در زمینهی آموزش، فرهنگ و امداد گفت: کار در مناطق محروم ایران تا اجرای طرحهای بینالمللی در غزه، کنیا، سنگال، میانمار و ساحل عاج تجربه فوق العاده ای بود و کار خیریه فقط کمک مالی نیست؛ باید فرصتی برای رشد واقعی آدمها بسازد.
و نرگسسادات مظلومی، نویسنده این اثر نیز درباره روند نگارش کتابگفت: تبسم کلارا فقط روایت یک خیریه نیست، روایت ایمان و امید است، تلاشی برای ثبت تاریخ شفاهی کسانی که بینام، اما پرثمر کار میکنند.
در بخشهایی از برنامه، فیلم و عکسهایی از پروژههای شاخص «به رنگ زیتون» از جمله مدرسه رایان در غزه، یتیمخانه کلارا در کنیا و طرح حفر چاه آب در ساحل عاج به نمایش درآمد.
نشست با استقبال فعالان اجتماعی، دانشجویان و علاقهمندان به فعالیتهای داوطلبانه همراه شد و در پایان، نویسنده و شخصیت اصلی کتاب نسخههایی از «تبسم کلارا» را برای حاضران امضا کردند.
