رونمایی از نخستین ساز ایرانی ویژه کودکان در زرقان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته کودک روز جمعه از نخستین ساز ایرانی ویژه کودکان با نام "سنتور کودکان" و همچنین کتاب آموزش سنتور کودک، با حضور جمعی از هنرمندان در فرهنگسرای سرو زرقان رونمایی شد؛ این ساز و کتاب آموزشی را داوود شیرازی آهنگساز و نوازنده شیرازی، در پژوهشکده سنتور طراحی و منتشر کرده است.

داوود شیرازی آهنگساز و نوازنده شیرازی در این مراسم گفت: سنتور کودکان با ساده‌سازی ساختار سنتور اصلی طراحی شده تا کودکان بتوانند به‌جای سازهای غربی مانند بلز و متدهای ارف، آموزش موسیقی را با ساز ایرانی آغاز کنند.

وی افزود: در این ساز تنها از خرک‌های سمت چپ استفاده شده، تعداد سیم‌ها کاهش یافته و خرک‌ها به‌صورت رنگی طراحی شده‌اند تا کودک بتواند ساده‌تر و با لذت بیشتر نواختن را بیاموزد.

پشنگ کامکار از اساتید برجسته موسیقی نیز در پیامی تصویری، این ساز را از نظر طراحی و کوک‌پذیری تحسین کرد و گفت: طول مضراب و روان کوکی این سنتور بسیار مناسب کودکان است.

وی افزود: از سوی دیگر، خرک‌های رنگی، جذابیت آموزشی بالایی دارند و این ساز قابلیت اجرای دستگاه‌های گوناگون مانند شور و دشتی را دارد، امکانی که در سازهایی مانند بلز وجود ندارد.

مجید کیانی از دیگر اساتید موسیقی و سنتور نواز نیز، در پیامی تصویری خود، ضمن اشاره به ارزش تاریخی موسیقی ایرانی، ساخت این ساز را گامی مؤثر در ترویج و آموزش موسیقی ملی دانست.

وی افزود: این سنتور کوچک، هم برای کودکان و هم برای تمرین بزرگسالان به‌دلیل قابلیت جابه‌جایی آسان، مفید است.

اردوان کامکار از دیگر اساتید برجسته موسیقی ایرانی نیز در پیامی تصویری گفت: آشنایی کودکان با موسیقی باید در قالب بازی و تجربه مستقیم باشد و «سنتور کودکان» دقیقاً چنین نقشی دارد.

وی افزود: این ساز از نظر صدا و طراحی، بسیار نزدیک به ذهن و گوش کودکان است و صدایی جذاب‌تر از بلز و فلوت رکوردر دارد، کودکان با آن، علاوه بر شناخت صداها، از همان ابتدا شیوه مضراب‌زدن و جای نت‌ها روی خرک را می‌آموزند.