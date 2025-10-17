  1. استانها
رونمایی از نخستین ساز ایرانی ویژه کودکان در زرقان فارس

زرقان-همزمان با هفته کودک، از نخستین ساز ایرانی ویژه کودکان با نام «سنتور کودکان» و همچنین کتاب آموزش سنتور کودک، با حضور جمعی از هنرمندان در فرهنگسرای سرو زرقان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته کودک روز جمعه از نخستین ساز ایرانی ویژه کودکان با نام "سنتور کودکان" و همچنین کتاب آموزش سنتور کودک، با حضور جمعی از هنرمندان در فرهنگسرای سرو زرقان رونمایی شد؛ این ساز و کتاب آموزشی را داوود شیرازی آهنگساز و نوازنده شیرازی، در پژوهشکده سنتور طراحی و منتشر کرده است.

داوود شیرازی آهنگساز و نوازنده شیرازی در این مراسم گفت: سنتور کودکان با ساده‌سازی ساختار سنتور اصلی طراحی شده تا کودکان بتوانند به‌جای سازهای غربی مانند بلز و متدهای ارف، آموزش موسیقی را با ساز ایرانی آغاز کنند.

وی افزود: در این ساز تنها از خرک‌های سمت چپ استفاده شده، تعداد سیم‌ها کاهش یافته و خرک‌ها به‌صورت رنگی طراحی شده‌اند تا کودک بتواند ساده‌تر و با لذت بیشتر نواختن را بیاموزد.

پشنگ کامکار از اساتید برجسته موسیقی نیز در پیامی تصویری، این ساز را از نظر طراحی و کوک‌پذیری تحسین کرد و گفت: طول مضراب و روان کوکی این سنتور بسیار مناسب کودکان است.

وی افزود: از سوی دیگر، خرک‌های رنگی، جذابیت آموزشی بالایی دارند و این ساز قابلیت اجرای دستگاه‌های گوناگون مانند شور و دشتی را دارد، امکانی که در سازهایی مانند بلز وجود ندارد.

مجید کیانی از دیگر اساتید موسیقی و سنتور نواز نیز، در پیامی تصویری خود، ضمن اشاره به ارزش تاریخی موسیقی ایرانی، ساخت این ساز را گامی مؤثر در ترویج و آموزش موسیقی ملی دانست.

وی افزود: این سنتور کوچک، هم برای کودکان و هم برای تمرین بزرگسالان به‌دلیل قابلیت جابه‌جایی آسان، مفید است.

اردوان کامکار از دیگر اساتید برجسته موسیقی ایرانی نیز در پیامی تصویری گفت: آشنایی کودکان با موسیقی باید در قالب بازی و تجربه مستقیم باشد و «سنتور کودکان» دقیقاً چنین نقشی دارد.

وی افزود: این ساز از نظر صدا و طراحی، بسیار نزدیک به ذهن و گوش کودکان است و صدایی جذاب‌تر از بلز و فلوت رکوردر دارد، کودکان با آن، علاوه بر شناخت صداها، از همان ابتدا شیوه مضراب‌زدن و جای نت‌ها روی خرک را می‌آموزند.

