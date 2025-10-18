به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۸ امروز شنبه مقابل فولاد خوزستان در هفته هفتم لیگ برتر به میدان رفت که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود ذوب آهن همراه بود. آرش قادری (۳۵) برای ذوب آهن در حالی در این دیدار گلزنی کرد که یوسف مزرعه بازیکن فولاد در دقیقه ۱۶ توانست برای فولاد گل بزند اما حضورش در موقعیت آفساید با تایید VAR همراه بود تا این گل مردود اعلام شود.

همچنین تیم‌های شمس آذر قزوین و فجر سپاسی شیراز نیز در دیدار همزمان به میدان رفتند که نیمه اول این بازی بدون گل به پایان رسید.