به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۸ امروز شنبه مقابل فولاد خوزستان در هفته هفتم لیگ برتر به میدان رفت که این بازی با نتیجه یک - یک به پایان رسید. آرش قادری (۳۵) برای ذوب آهن و احسان محروقی (۵۹) برای فولاد گلزنی کردند. تقسیم امتیاز در این بازی در حالی رقم خورد که یوسف مزرعه بازیکن فولاد در دقیقه ۱۶ توانست برای فولاد گل بزند اما حضورش در موقعیت آفساید با تأیید VAR همراه بود تا این گل مردود اعلام شود.

فولاد با این یک امتیاز، رتبه چهاردهم را همچنان با ۷ امتیاز حفظ کرد. ذوب آهن نیز ۸ امتیازی شد و موقتا در رده نهم قرار گرفت.

همچنین تیم‌های شمس آذر قزوین و فجر سپاسی شیراز نیز در دیدار همزمان به میدان رفتند که فجر سپاسی توانست با تک گل شروین بزرگ در دقیقه (۵۱)، سه امتیاز مهم این بازی را کسب کند و سومین پیروزی خود را در فصل جاری جشن بگیرد.