استقلال پرسپولیس را محکوم به پیروزی کرد/ خیبر علیه هاشمیان و یاران!

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران امروز (شنبه ۲۶ مهر) با برگزاری چهار دیدار پیگیری می‌شود که در مهم‌ترین بازی، تیم خیبر خرم‌آباد در ورزشگاه تختی این شهر میزبان پرسپولیس خواهد بود. با توجه به نتایج دیدارهای روز گذشته، گل‌گهر در صدر جدول قرار گرفته و استقلال نیز به رده دوم صعود کرده است؛ موضوعی که پیروزی آبی‌پوشان را به عاملی برای افزایش فشار بر بازیکنان و کادرفنی پرسپولیس تبدیل کرده و هر نتیجه‌ای جز برد، ممکن است بار دیگر اعتراض و شعار هواداران را علیه کادرفنی و مدیریت باشگاه در پی داشته باشد.

پیکان - آلومینیوم

تیم فوتبال پیکان در شرایطی برابر آلومینیوم قرار می‌گیرد که در سه دیدار گذشته خود به پیروزی رسیده و شاگردان سیدمجتبی حسینی به دنبال چهارمین برد متوالی هستند. در مقابل، تیم آلومینیوم و شاگردان سعید دقیقی تلاش می‌کنند تا به ناکامی‌های اخیرشان پایان داده و نخستین پیروزی خود پس از چند هفته را کسب کنند.

کسری طاهری، مهاجم جوان و گلزن پیکان به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیمش در این دیدار نخواهد بود. در هشت رویارویی گذشته دو تیم، آلومینیوم یک برد به دست آورده و هفت مسابقه نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است. به این ترتیب، پیکان تاکنون موفق به شکست آلومینیوم نشده است.

پیکان به علت آماده نبودن ورزشگاه پاس تهران، ناچار است در استان البرز و در ورزشگاه انقلاب کرج از آلومینیوم میزبانی کند. این دیدار از ساعت ۱۵:۳۰ با قضاوت غلامرضا ادیبی برگزار خواهد شد.

ذوب‌آهن - فولاد

تیم فوتبال ذوب‌آهن در سه دیدار گذشته خود تنها یک امتیاز به دست آورده و شاگردان قاسم حدادی‌فر به دنبال پایان دادن به روند ناکامی خود در لیگ برتر هستند. این تیم امروز کار سختی برابر فولاد پیش‌رو دارد.

در ده تقابل گذشته دو تیم، سه پیروزی سهم ذوب‌آهن، چهار برد برای فولاد و سه بازی نیز با نتیجه تساوی همراه بوده است. در جدول رده‌بندی نیز فولاد با ۶ امتیاز در رده سیزدهم و ذوب‌آهن با ۵ امتیاز در رده چهاردهم قرار دارند. به همین دلیل، کسب سه امتیاز این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

این بازی از ساعت ۱۸ و با قضاوت مصطفی بینش در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

شمس آذر - فجرسپاسی

تیم‌های شمس آذر و فجرسپاسی امروز برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر مقابل هم قرار می‌گیرند. پیش از این، دو تیم در رقابت‌های لیگ دسته اول دو بار به مصاف هم رفته‌اند که حاصل آن یک پیروزی برای شمس آذر و یک برد برای فجرسپاسی بوده است. نکته جالب اینکه هیچ‌یک از تقابل‌های قبلی دو تیم با نتیجه تساوی خاتمه نیافته است.

هر دو تیم در هفته ششم لیگ برتر شکست خوردند. شمس آذر هنوز موفق به کسب سه امتیاز کامل در فصل بیست‌وپنجم نشده و هواداران این تیم امیدوارند امروز در خانه طعم پیروزی را بچشند. در سوی مقابل، فجرسپاسی که شروع خوبی در لیگ داشت، از تیم‌های بالای جدول فاصله گرفته و شاگردان پیروز قربانی برای نزدیک شدن به جمع بالانشینان نیاز مبرمی به کسب امتیاز در این بازی دارند.

این دیدار از ساعت ۱۸ با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می‌شود.

خیبر - پرسپولیس

تیم خیبر در حالی امروز از پرسپولیس میزبانی می‌کند که شاگردان مهدی رحمتی در سه دیدار اخیر خود شکست خورده‌اند و به دنبال کسب نخستین پیروزی مقابل پرسپولیس هستند. در مقابل، تیم پرسپولیس که تنها تیم بدون شکست فصل بیست‌وپنجم محسوب می‌شود، طی هفته‌های اخیر با تساوی‌های پیاپی امتیازات زیادی را از دست داده و در این دیدار سخت خارج از خانه محکوم به پیروزی است.

دیدار امروز، چهارمین تقابل دو تیم است. در سه مصاف قبلی، پرسپولیس دو برد و خیبر یک برد کسب کرده‌اند. تنها پیروزی خیبر مقابل پرسپولیس در جام حذفی به‌دست آمده و این تیم در هر دو دیدار لیگ برتری برابر سرخ‌پوشان شکست خورده است.

در مجموع تقابل‌های دو تیم، هفت گل به ثمر رسیده که سهم پرسپولیس ۴ گل و سهم خیبر ۳ گل بوده است. علی علیپور، اوستون ارونوف و فرشاد احمدزاده از جمله گلزنان بازی‌های پیشین دو تیم هستند که در دیدار امروز نیز حضور دارند.

سیدمهدی رحمتی در هفت تقابل خود با پرسپولیس، به دو برد، دو تساوی و سه شکست دست یافته است. جالب اینکه رحمتی و وحید هاشمیان در دوران بازیگری، در دوازده دیدار ملی کنار هم بازی کرده‌اند.

حسین ابرقویی‌نژاد، احسان حسینی، حمید طاهرخانی و علی شجاعی از بازیکنان مشترک دو تیم محسوب می‌شوند.

پرسپولیس در پنج بازی اخیر خود، یک برد و چهار تساوی به‌دست آورده، در حالی‌که خیبر یک برد، یک تساوی و سه شکست متوالی را تجربه کرده است.

پیام حیدری در ۲۴ قضاوت برای پرسپولیس، آمار ۱۶ برد، ۳ تساوی و ۵ شکست را برای این تیم رقم زده است. او همچنین در هفت قضاوت برای خیبر، دو برد، دو تساوی و سه شکست را سوت زده است.

این بازی از ساعت ۱۸:۱۵ و در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

برنامه و نتایج بازی‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

جمعه ۲۵ مهر

* گل گهر ۲ - چادرملو صفر

* استقلال یک - مس رفسنجان صفر

* استقلال خوزستان صفر - سپاهان ۲

شنبه ۲۶ مهر

* پیکان - آلومینیوم؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* ذوب‌آهن - فولاد؛ ساعت: ۱۸:۰۰

* شمس آذر - فجرسپاسی؛ ساعت: ۱۸:۰۰

* خیبر - پرسپولیس؛ ساعت: ۱۸:۱۵

جدول لیگ برتر فوتبال پیش از آغاز دیدارهای امروز

