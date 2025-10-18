به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در حاشیه جلسه شورای اجتماعی استان اظهار کرد: هفت سند در حوزه آسیبهای اجتماعی تهیه شده که موضوع آنها مسائل مختلف اجتماعی است و خوشبختانه این اسناد با همفکری اساتید دانشگاه و دستگاههای اجرایی تدوین شده و بهزودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی افزود: امیدوار هستیم با اجرای این اسناد، معضلات و مشکلات اجتماعی استان کاهش پیدا کند و بتوانیم بهسمت شرایطی حرکت کنیم که وضعیت عمومی جامعه ارتقا یابد و مردم رفاه، آرامش و آسایش بیشتری را تجربه کنند. طبیعی است که هر مقدار انرژی و وقت بیشتری در این زمینه صرف شود و توجه بیشتری صورت گیرد، معضلات اجتماعی به همان میزان کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: این اسناد در حوزههای مختلف تدوین شده و جزئیات آنها در جلسه مطرح شد. امیدواریم با اجرای این اسناد، شرایط بهتری برای مردم استان فراهم شود؛ بهویژه در شهری مانند مشهد که میزبان خیل عظیم و گستردهای از زائران است و شایسته است زائرانی که به این شهر سفر میکنند، با فضای بهتر و مطلوبتری مواجه شوند.
