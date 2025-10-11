مظفری: ساختار سازمانی گردشگری سلامت در خراسان رضوی باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور سالانه سه و نیم میلیون زائر خارجی در مشهد اظهار کرد: بسیاری از این زائران علاقمندند درمان خود را در مشهد انجام دهند. ساختار سازمانی گردشگری سلامت در استان باید ارتقا یابد و فرآیندها شفاف‌تر و کوتاه‌تر شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکلات حوزه ارز افزود: پنجشنبه هفته گذشته گفتگوهایی داشتیم که پیش‌بینی می‌شود مسئله تبدیل ارز برای گردشگران سلامت به زودی ریشه‌ای حل شود تا افراد بتوانند منابع خود را به ریال و مجدد به ارز تبدیل کنند.

وی تصریح کرد: امیدواریم دانشگاه علوم پزشکی مشهد بتواند نقش محوری بسزایی در حوزه گردشگری سلامت ایفا کند و درآمد مناسبی برای استان ایجاد شود.

مظفری خاطرنشان کرد: حضور بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) موجب شده تعداد زیادی از زائران خارجی علاقمند به سفر به مشهد باشند و در کنار زیارت، خدمات درمانی نیز دریافت کنند.