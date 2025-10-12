مظفری:۳۰۱ فضای آموزشی جدید در خراسان رضوی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مدارس جدید با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور اظهار کرد: امروز در مراسم افتتاح فضای آموزشی در کشور عزیزامان ایران از ۲۴۰۰ مدرسه که در حال افتتاح است، امروز بیش از ۳۰۰۱ مدرسه دقیقاً برای آموزش و پرورش استان خراسان هست که بیش از ۱۲ و نیم درصد مدارس اضافه شده در کشور است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه فرزندان ایران باید فضای آموزشی مناسب را داشته باشند، افزود: خراسان هم عزیزان یک تعهد جمعی رو به اصطلاح سپردند و در شورای آموزش و پرورش این بحث‌ها به جد انجام شد و خوشحالیم امروز در سال گذشته آموزشی یعنی مهر تا مهر امسال متوسط روزی یک مدرسه ساخته شده.

وی این موفقیت را مرهون لطف خداوند متعال و حمایت خیرین و زحمات مسئولان دانست و تأکید کرد: انشالله که بتوانیم از این فضای مناسب فیزیکی برای تحصیل فرزندان خراسان رضوی به خوبی استفاده می‌کنیم و محتوای آموزشی خوب را هم برای این عزیزان فراهم کنیم.