معادله مهندسی هاشمیان در پرسپولیس چطور شکست خورد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر نخستین شکست خود را در فصل ۱۴۰۵–۱۴۰۴ تجربه کرد. سرخپوشان که تا پیش از این دیدار تنها یک برد و پنج تساوی داشتند، این بار برابر خیبر خرم‌آباد با نتیجه دو بر یک مغلوب شدند تا بحران در اردوی این تیم عمیق‌تر شود.

مالکیت برای پرسپولیس، نتیجه برای خیبر

طبق آمار ثبت‌شده، پرسپولیس ۶۷/۴ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت؛ اما در عوض خیبر تنها با ۳۲/۶ درصد مالکیت موفق شد دو بار دروازه حریف را باز کند. شاگردان وحید هاشمیان در این دیدار مالک توپ بودند اما فاقد برنامه مشخص برای عبور از دفاع فشرده و منسجم خیبر.

در سوی مقابل، تیم میزبان با بهره‌گیری از ضدحملات سریع و استفاده از موقعیت‌های معدود، بازی را هوشمندانه به سود خود مدیریت کرد.

تکرار مشکل بزرگ پرسپولیس؛ مالکیت بی‌ثمر

پرسپولیس در این فصل بارها نشان داده که با وجود حفظ مالکیت، در خلق موقعیت و ضربات مؤثر دچار ضعف است. در این بازی نیز آمار شوت، موقعیت‌های خطرناک و پاس‌های کلیدی کاملاً برابر بود و هیچ نشانه‌ای از برتری کیفی سرخ‌ها دیده نمی‌شد.

اگرچه دقت پاس‌ها و نرخ مالکیت پرسپولیس بالاتر بود، اما هیچ‌یک از این داده‌ها به موقعیت گل تبدیل نشد. در واقع خیبر در انتقال سریع از دفاع به حمله، ساختار پرسپولیس را از هم پاشید و در هر دو گل از غفلت مدافعان و کندی بازگشت خط میانی حریف نهایت استفاده را برد.

خیبر؛ نظم دفاعی و ضدحملات برق‌آسا

نمایش خیبر خرم‌آباد، یکی از منظم‌ترین بازی‌های این تیم از زمان صعود به لیگ برتر بود. تنها یک کارت زرد در کل بازی نشان از کنترل هیجانات و تمرکز بالای بازیکنان میزبان دارد. آن‌ها با آرایش فشرده دفاعی و پوشش فضاها، عملاً نفوذ از عمق را برای پرسپولیس غیرممکن کردند.

ضدحملات خیبر سریع، هدفمند و مبتنی بر توپ‌گیری در میانه زمین بود. دو گل این تیم حاصل همین انتقال‌های سریع بود که ساختار پرس پرسپولیس را در هم شکست.

هشدار جدی برای کادر فنی پرسپولیس

این شکست، پرسپولیس را در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داده است. تیمی که تا هفته هفتم تنها یک برد دارد و حالا اولین باختش را نیز تجربه کرده، از نظر روحی و فنی به بازنگری فوری نیاز دارد. با وجود تسلط ظاهری بر توپ، کمبود تنوع تاکتیکی، ضعف در تمام‌کنندگی و ناهماهنگی بین خطوط از عوامل اصلی ناکامی پرسپولیس محسوب می‌شود.

پرسپولیس در خرم‌آباد شکست خورد چون با وجود برتری در مالکیت، برنامه‌ای برای رسیدن به گل نداشت. خیبر با انضباط دفاعی، تمرکز بالا و استفاده از کوچک‌ترین فرصت‌ها، بازی را به سود خود تمام کرد. این شکست، نه فقط از دست دادن سه امتیاز، بلکه زنگ خطر برای تیمی است که هنوز نتوانسته از بحران تساوی‌ها و بازی‌های کم‌گل خارج شود.