دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و فولاد خوزستان اراک از ساعت ۱۸:۰۰ امروز در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد که این بازی با نتیجه یک بر یک و با تقسیم امتیازات به پایان رسید.
در دقایق ابتدایی نیمه نخست دو تیم تقریباً بطور مساوی سعی در حفظ توپ و میدان داشتند ولی در دقیقه ۱۶ یوسف مزرعه دروازه نوشیصوفیانی را باز کرد که این گل از طریق بازبینی توسط داوران VAR رد شد.
در دقیقه ۳۵ ارسال بی نقص پدرام قاضیپور روی سر نادر محمدی نشست و در ادامه به آرش قادری برخورد کرد و وارد دروازه حامد لک شد.
پس از گلزنی ذوبیها فشار شاگردان قاسم حدادیفر بر دروازه حامد لک بیشتر شد و حتی در دقیقه ۴۱ برخورد امید لطیفی در محوطه جریمه با محمد قریشی هواداران را مجاب کرد تا درخواست بازیبینی صحنه را فریاد بزنند اما داوران اتاق VAR اعتقادی به خطا نداشتند. در ادامه و در دقیقه ۴۴ شوت سهمگین احسان پهلوان با فاصله اندکی از بالای دروازه فولاد خوزستان خارج شد.
ذوبیها در ادامه، جرأت حمله کردن بیشتر در نیمه نخست پیدا کردند اما فشارها راه بهجایی نبرد تا یک گل سهم شاگردان قاسم حدادیفر در نیمه نخست باشد.
در ادامه و در اوایل نیمه دوم خطر جدی وجود نداشت ولی در دقیقه ۵۲ رزاقپور حرکت خود را از میانه میدان آغاز کرد و توپ را روانه محوطه جریمه ذوب آهن کرد ولی این توپ به بلانکو نرسید و در نهایت پدرام قاضیپور توپ را از محوطه جریمه ذوبیها دور کرد. در دقیقه ۵۴ مرتضوی بازیکن ذوبآهن به قلب خط دفاعی فولاد زد ولی ایستادگی حامد لک دروازه فولاد را نجات داد.
در دقیقه ۵۸ پاس زیبای ابوالفضل رزاق پور که راهی محوطه جریمه ذوبیها شد با جاگیری خوب احسان محروقی به وی رسید تا برخلاف جریان بازی دروازه نوشی صوفیانی بر نخستین بار در این دیدار باز شود و نتیجه مساوی شود.
پس از گل فولادیها جریان بازی برگشت و ذوبیها که تا دقایقی پیش توپ و میدان را در اختیار داشتند زیر فشار توأمان شاگردان یحیی گلمحمدی رفتند ولی این موضوع دیری نپایید و دوباره شاهد بودیم توپ بیشتر در میانه میدان در حال چرخش است.
در ادامه اشتباهات فردی بازیکنان ذوبآهن و فولاد باعث شد توپ کماکان در میانه میدان بماند و در دفعات معود به محوطه جریمه تیمها برسد تا حامد لک و نوشیصوفیانی نیز در آرامش بازی را دنبال کنند.
از دقیقه ۸۰ قاسم حدادیفر شاگردانش را به جلو فراخواند تا فشار ذوبیها کمی بر فولادها که بنظر میرسید از این تساوی خارج از خانه راضی هستند بیشتر شود و در دقیقه ۸۲ شوت محکم جلالالدین علیمحمدی توسط حامد لک مشت شد ولی این پایان داستان نبود. ۶ دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته شده برای نیمه دوم بود.
در دقیقه ۹۲ خودخواهی علی اسلامی که با ذکاوت تیمش را در موقعیت ضد حمله قرار داده بود باعث شد تا توپ را به امید لطیفی پاس ندهد و حامد لک دروازه فولاد را نجات دهد. در نهایت این دیدار با تقسیم امتیازات به پایان رسید.
در هفته هشتم ذوبآهن در تهران میهمان پرسپولیس است و فولاد خوزستان باید مقابل شمسآذر صفآرایی کند.
