دریافت 24 MB کد خبر 6626547 https://mehrnews.com/x39kVG ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۷ کد خبر 6626547 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۷ گلهای بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد دیدار تیمهای فوتبال خیبر خرم آباد و پرسپولیس با نتیجه ۲ بر ۱ به سود شاگردان رحمتی پایان یافت.
