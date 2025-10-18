دریافت 24 MB
کد خبر 6626547
  1. فیلم
  2. ورزش
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۷

گل‌های بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد

گل‌های بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد

دیدار تیم‌های فوتبال خیبر خرم آباد و پرسپولیس با نتیجه ۲ بر ۱ به سود شاگردان رحمتی پایان یافت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید