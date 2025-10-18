  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۴

نشست فوق‌العاده هیئت مدیره پرسپولیس/ احتمال برکناری درویش و هاشمیان!

نشست فوق‌العاده هیئت مدیره پرسپولیس/ احتمال برکناری درویش و هاشمیان!

اعضای هیئت مدیره پرسپولیس در نشست فوق‌العاده خود احتمالات تغییرات مدیرعامل و سرمربی تیم را بررسی خواهند کرد. این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که سرخپوشان ضعیف ترین نتایج را کسب کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست دو بر یک شامگاه شنبه تیم فوتبال پرسپولیس برابر خیبرخرم آباد، اعضای هیئت مدیره باشگاه تصمیم گرفتند در نشست فوق العاده ای وضعیت این تیم را بررسی کنند.

خبرگزاری مهر قبل از دیدار پرسپولیس و خیبر خبر داده بود که در صورت شکست سرخپوشان برابر تیم لرستانی، اعضای هیئت مدیره در مورد برکناری رضا درویش و وحید هاشمیان بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

با رقم خوردن اولین شکست پرسپولیس در لیگ برتر که پس از ۵ تساوی و یک پیروزی به دست آمد، اعضای هیئت مدیره روز یکشنبه در مورد احتمال برکناری دو مقصر اصلی این نتایج تشکیل جلسه خواهند داد.

کد خبر 6626540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پرسپولیس IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اگر الان فکری برای رفع مشکل نکنند حتما اوضاع خرابتر میشه
    • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      همین امشب باید برکنار شود چونکه در زمین خواب است
    • محسن IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      وحید هاشمیان شخصیت سرمربیگری نداره نه علم سرمربی پنج مساوی گرفته بازی هفتم باخت لب خط جیکش در نمیاد

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها