به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست دو بر یک شامگاه شنبه تیم فوتبال پرسپولیس برابر خیبرخرم آباد، اعضای هیئت مدیره باشگاه تصمیم گرفتند در نشست فوق العاده ای وضعیت این تیم را بررسی کنند.

خبرگزاری مهر قبل از دیدار پرسپولیس و خیبر خبر داده بود که در صورت شکست سرخپوشان برابر تیم لرستانی، اعضای هیئت مدیره در مورد برکناری رضا درویش و وحید هاشمیان بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

با رقم خوردن اولین شکست پرسپولیس در لیگ برتر که پس از ۵ تساوی و یک پیروزی به دست آمد، اعضای هیئت مدیره روز یکشنبه در مورد احتمال برکناری دو مقصر اصلی این نتایج تشکیل جلسه خواهند داد.