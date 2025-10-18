https://mehrnews.com/x39kTL ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷ کد خبر 6626502 استانها لرستان استانها لرستان ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷ اظهارات هاشمیان بعد از شکست مقابل خیبر خرمآباد- در این فیلم، اظهارات وحید هاشمیان بعد از شکست مقابل خیبر را تماشا میکنید. دریافت 105 MB کد خبر 6626502 کپی شد مطالب مرتبط نجات دروازه خیبر توسط دیناروند در دو موقعیت خطرناک! رضا درویش بالاخره استعفا کرد؛ سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس مشخص شد واکنش سید مهدی رحمتی به احتمال تغییر وحید هاشمیان! دفاع تمام قد رحمتی: هاشمیان سرمایه فوتبال است، او را نسوزانیم! گلهای بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد رحمتی: بازیکنانم با تمام وجود جنگیدند؛ «مرادی» مزد صبر و تلاشش را گرفت هاشمیان: نتیجه منصفانه نبود؛فوتبال در دقایق پایانی روی دیگری نشان داد! عبدی: خیبر با همدلی پرسپولیس را شکست داد؛ تکرار پیروزی تاریخی سال ۶۵! برچسبها تیم فوتبال خیبر خرمآباد تیم فوتبال پرسپولیس خرم آباد لیگ برتر فوتبال ایران
