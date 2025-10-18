  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

تقوی: ۱۰۷ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد

تقوی: ۱۰۷ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد

مشهد- فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی گفت: ۱۰۷ کیلوگرم مواد مخدر شامل ۱۰۵ کیلوگرم صنعتی و ۲ کیلو تریاک کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار محمد کاظم تقوی اظهار کرد: با اقدام‌های اطلاعاتی، سرنخ‌های مبنی بر قاچاق محموله مواد مخدر به استان خراسان رضوی به دست آمد و دستورات ویژه برای پیگیری سریع موضوع صادر شد.

فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی گفت: جان بر کفان مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان خواف با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی وارد عمل شدند و در مسیری فرعی ۱۰۷ کیلو مواد مخدر شامل ۱۰۵ کیلو صنعتی و ۲ کیلو تریاک کشف کردند.

وی گفت: ردزنی‌های پلیسی برای دستگیری سوداگران مرگ که در تاریکی شبانه با بر جای گذاشتن محموله مواد افیونی، گریخته اند ادامه دارد.

کد خبر 6626607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها