تقوی: ۱۰۷ کیلوگرم مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار محمد کاظم تقوی اظهار کرد: با اقدام‌های اطلاعاتی، سرنخ‌های مبنی بر قاچاق محموله مواد مخدر به استان خراسان رضوی به دست آمد و دستورات ویژه برای پیگیری سریع موضوع صادر شد.

فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی گفت: جان بر کفان مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان خواف با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی وارد عمل شدند و در مسیری فرعی ۱۰۷ کیلو مواد مخدر شامل ۱۰۵ کیلو صنعتی و ۲ کیلو تریاک کشف کردند.

وی گفت: ردزنی‌های پلیسی برای دستگیری سوداگران مرگ که در تاریکی شبانه با بر جای گذاشتن محموله مواد افیونی، گریخته اند ادامه دارد.